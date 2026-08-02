Çalışma alanları konser sahnesine dönüşüyor

Mum ışığıyla çevrili atmosferinde binlerce sanatseveri zengin bir konser deneyimiyle buluşturan Candela Concert, Workinton iş birliğiyle klasik ve popüler çağdaş müziği iş yaşamının merkezine taşıyor.

2.08.2026 12:34:540
Paylaş Tweet Paylaş
Çalışma alanları konser sahnesine dönüşüyor

Klasik konser ruhunu binlerce mumun büyüleyici ışığıyla yeniden tanımlayan Candela Concert, bu kez Workinton iş birliğiyle çalışma alanlarını kültür ve sanatla buluşturuyor. "Afterwork Sessions" adıyla hayata geçirilen proje kapsamında Workinton'un farklı lokasyonları belirli dönemlerde konser sahnesine dönüşecek.

Klasik ve popüler çağdaş müziğin zamansız eserlerini özgün sahne kurgusuyla buluşturacak konser serisi, katılımcılara iş çıkışında kültür ve sanatla iç içe farklı bir deneyim sunacak. Candela Concert'in zengin sahne yaklaşımıyla hayat bulacak etkinliklerde müzik, ışık ve görsel estetik bir araya gelerek iş yaşamının temposuna kısa bir mola verecek.

Serinin ilk buluşması, 21 Ağustos'ta saat 20.00'de Workinton Maçka Teras'ta gerçekleşecek. İstanbul manzarası ve Boğaz'ın etkileyici görüntüsü eşliğinde düzenlenecek konser, klasik müziğin seçkin eserlerini iş çıkışında sanatseverlerle buluşturacak. Proje kapsamında önümüzdeki dönemde Workinton'un farklı lokasyonlarında da konserler düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kripto para piyasasının değeri Temmuz'da 120 milyar doların üzerinde arttı

Kripto para piyasasının değeri Temmuz'da 120 milyar doların üzerinde arttı

Fed ve ABD verileri emtia piyasalarında oynaklığı artırdı

Fed ve ABD verileri emtia piyasalarında oynaklığı artırdı

TCMB'den döviz dönüşüm desteğinin etkinliğini artıracak adımlar geldi

TCMB'den döviz dönüşüm desteğinin etkinliğini artıracak adımlar geldi

Yorum Yaz