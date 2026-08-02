Çalışma alanları konser sahnesine dönüşüyor

Mum ışığıyla çevrili atmosferinde binlerce sanatseveri zengin bir konser deneyimiyle buluşturan Candela Concert, Workinton iş birliğiyle klasik ve popüler çağdaş müziği iş yaşamının merkezine taşıyor.

Klasik konser ruhunu binlerce mumun büyüleyici ışığıyla yeniden tanımlayan Candela Concert, bu kez Workinton iş birliğiyle çalışma alanlarını kültür ve sanatla buluşturuyor. "Afterwork Sessions" adıyla hayata geçirilen proje kapsamında Workinton'un farklı lokasyonları belirli dönemlerde konser sahnesine dönüşecek.

Klasik ve popüler çağdaş müziğin zamansız eserlerini özgün sahne kurgusuyla buluşturacak konser serisi, katılımcılara iş çıkışında kültür ve sanatla iç içe farklı bir deneyim sunacak. Candela Concert'in zengin sahne yaklaşımıyla hayat bulacak etkinliklerde müzik, ışık ve görsel estetik bir araya gelerek iş yaşamının temposuna kısa bir mola verecek.

Serinin ilk buluşması, 21 Ağustos'ta saat 20.00'de Workinton Maçka Teras'ta gerçekleşecek. İstanbul manzarası ve Boğaz'ın etkileyici görüntüsü eşliğinde düzenlenecek konser, klasik müziğin seçkin eserlerini iş çıkışında sanatseverlerle buluşturacak. Proje kapsamında önümüzdeki dönemde Workinton'un farklı lokasyonlarında da konserler düzenlenmesi planlanıyor.