ABD, İngiltere ve Kanada'da ilk 3'te

Türkiye’den her yıl binlerce öğrenci üniversite eğitimi almak üzere yurt dışına gidiyor. Peki yurt dışından bir üniversiteye kabul edilmek nasıl bir süreçte gerçekleşiyor?

Röportaj: Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Türkiye’den her yıl binlerce öğrenci üniversite eğitimi almak üzere yurt dışına gidiyor. Bu sıralar velilerin ve öğrencilerin gözü kulağı yurt dışında başvurdukları okullardan gelecek haberde. Peki yurt dışından bir üniversiteye kabul edilmek nasıl bir süreçte gerçekleşiyor?

Üniversiteye giriş sınav sonuçları bugün açıklandı. Türkiye’de lise eğitimi alsa da yurt dışındaki pek çok üniversiteye başvuru yapan ve üniversite eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyen pek çok öğrenci var. Bu sıralar pek çoğunun kabul haberi gelirken sonuçlanması Ağustos’u bulacak olanlar da merak içinde. Türkiye’den yurt dışına her yıl önemli sayıda öğrenci gönderen Famay Eğitim Kurucusu ve Eğitim Koordinatörü Fatma Demirtaş, tüm süreci ipuçlarıyla anlattı:

Famay Eğitim olarak yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz?

Öncelikle öğrenci ve aile birlikte bir yol haritası oluşturuyoruz. Oluşturulan bu yol haritasının A Planı, B Planı ve C Planı olacak şekilde alternatiflerini belirliyoruz. Akabinde öğrenciyle beraber sürecin en başından sonuna kadar bir süreç danışmanlığı yapıyoruz. Aktif takip süreci,hızlı iletişim ve teknik donanım anlamında tecrübelerimizle yol gösterirken öğrenci yurt dışı süreci boyunca rahat bir şekilde ilerliyor. Başvuru için gerekli not ortalamaları, sınavlar, yaz okulları, sosyal sorumluluk projeleri, staj deneyimleri, araştırma projeleri ve gönüllük projeleri gibi alanlarda yönlendirmelerimizi yapıp öğrencinin özgeçmişini olabildiğince dolu hale getirmeye özen gösteriyoruz. Kabule ilişkin büyük bir önem arz eden motivasyon yazımının sürecini deneyimli hocalarımız eşliğinde özgeçmişi tamamlanan öğrencilerimizi uyguluyoruz. Tüm bu süreç boyunca tecrübeli danışmanlarımız öğrenci ve aileyle birebir iletişim halinde olup başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

Üniversiteyi yurt dışında hedefleyen öğrencinin bilmesi gereken süreçler neler?

İlk öncelikle yurt dışında eğitim süreci hedefleyen öğrenci hem kendi hem ailesi bu sürece hazırlıklı olmalı. Öğrenci tarafından akademik hazırlık yapılırken finansal boyutlar için aile açısından da hazır olunması gereken bir taraf var. Öğrenciler liselerinde elde ettikleri başarıların yanı sıra AP-IB-SAT-IELTS-TOEFL gibi sınavların hazırlıklarına bir yandan devam etmeli. Öğrencilerin diğer öğrenciler tarafından ayırt edilmesini sağlayan CV altyapısına 9. sınıftan itibaren başlanmalı ve başvuru yapılan yıla kadar aktif şekilde içerik çalışması yapılmalı. Başvuru etabının teknik altyapısı anlamında herhangi bir sorunu bulunmadan sürecini üniversitelere iletmeli. Sürecin tecrübeli ve deneyim sahipleri kişileri tarafından kontrol edilmesi hem öğrenci yükünü hem başvurunun doğru bir şekilde tamamlanması açısından önemli.

Yurt dışında üniversite seçimlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar neler?

Üniversite seçimi yaparken öğrencinin seçmiş olduğu bölümle alakalı donanımlı bir akademisyen kadrosuna sahip olup olmadığına muhakkak bakılmalı. Üniversitenin dünya sıralamalarındaki yeri ileride kariyer basamaklarını atlarken kendilerine çok büyük referans kimliği oluşturacaktır. Üniversitenin repütasyonu aynı zamanda yüksek lisans sürecinde yine benzer desteği başvuru sırasında öğrencilere sağlamaktadır. Bizler üniversitenin bulunduğu ülkenin aktif veya yoğunlukta İngilizce konuşan bir ülke olmasına dikkat ediyoruz. Ranking açısından Top 100 içerisindeki pek çok üniversite evrensel bir dil olan İngilizce ile eğitimlerini sürdürüyor.

Üniversite seçimlerinde öğrenciler bulundukları eğitim kurumlarının mezuniyet sonrasında kendilerine iş kapsamındaki etkisine muhakkak göz atmalı. Mezunların bulundukları üniversite kimlikleri sayesinde elde ettikleri başarılar seçimleri yaparken değerlendirilen bir diğer unsur olmalı. Üniversite sonrasındaki yaşam açısından mezuniyet sonrası ülkelerin kendilerinde kalmalarını sağlayan süreler ve vatandaşlıklara bakış açıları seçimlerde yine etken rol üstlenmektedir.

Türkiye’den öğrenciler en çok hangi ülkelere başvuru yapıyor?

Üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerleri her yıl başvuran kişi sayısında artışa sebebiyet veriyor. Bu kapsamda dünya sıralamalarındaki yüzde 60-yüzde 65 oranında Top 100 içerisinde oluşundan ötürü en çok tercih edilen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Akabinde yine saygın üniversite kimliğine sahip oluşu ve sonrasında geniş kapsamlı network ağından ötürü Birleşik Krallık en çok tercih edilen ülkeler arasında. Eğitim sistemindeki yenilikleri, sonrasında tanıdığı iş imkanları bakımından yine Kanada da tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Fiyat uygunluğu ve yine üst sıralarda üniversite kimliklerine sahip oluşundan ötürü öğrenciler Hollanda’yı da tercih ediyor. Eğitimde eşitlik ilkesi hakim olan Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya gibi ülkeler de tercih sıralarında yerlerini alıyor.



