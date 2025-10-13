Almanya'da şirket iflas başvuruları yükseldi

Almanya'da şirket iflas başvuruları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 yükseldi.

13.10.2025 13:46:120
Paylaş Tweet Paylaş
Almanya'da şirket iflas başvuruları yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ilişkin iflas başvurusu öncü verileri ile temmuz ayına ilişkin şirket ve şahıs iflasları nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede eylül ayında iflas başvuruları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 arttı.

Ülkede temmuz ayında nihai verilerine göre iflas eden işletme sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 2 bin 197'ye yükseldi.

Temmuzda en çok iflas, her 10 bin şirkette 12,7 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 9,9 vaka ile konaklama sektörü ve geçici istihdam büroları gibi diğer ekonomik hizmetler sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 3,7 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç geçen yıl temmuz ayında yaklaşık 3,2 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 553 borçlu da temmuzda kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu veri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 arttı.

Öte yandan, Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede iflas eden şirket sayısının yılın üçüncü çeyreğinde, 2005'in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakan Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Bakan Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Çin'de ihracat ve ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Çin'de ihracat ve ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşti

"Ağustos ayında tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdik"

"Ağustos ayında tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdik"

2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (13 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (13 Ekim 2025)

Türkiye'de 46 ilin ihracatı yılın 9 ayında arttı

Türkiye'de 46 ilin ihracatı yılın 9 ayında arttı

Yorum Yaz