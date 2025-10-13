"Ağustos ayında tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdik"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verildiğini belirterek, "Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor" ifadesini kullandı.

13.10.2025 14:06:520
Paylaş Tweet Paylaş
"Ağustos ayında tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdik"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ödemeler dengesindeki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, böylece yıllık cari açığın 18,3 milyar dolara gerilediğini, Mayıs 2023'e göre iyileşmenin 37,6 milyar dolar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim Haziran 2023'te milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor."





Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakan Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Bakan Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Çin'de ihracat ve ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Çin'de ihracat ve ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Almanya'da şirket iflas başvuruları yükseldi

Almanya'da şirket iflas başvuruları yükseldi

2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (13 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (13 Ekim 2025)

Türkiye'de 46 ilin ihracatı yılın 9 ayında arttı

Türkiye'de 46 ilin ihracatı yılın 9 ayında arttı

Yorum Yaz