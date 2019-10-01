ABD, İran'a yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, Irak’taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

11 OCAK, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
ABD, İran'a yeni yaptırımlarını açıkladı

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran’a yönelik yeni yaptırımlar konusunda Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenledi.

“İran’ın Amerikan ve müttefik güçlerine yönelik saldırısına karşılık bu ülkeye ilave yaptırımlar getiriyoruz.” ifadesini kullanan Mnuchin, özellikle İran’ın metal sanayiini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı.

17 FİRMA, 8 ÜST DÜZEY YETKİLİ

Bu kapsamda İran’ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak’taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Beyaz Saray’da yaptığı bir açıklamada, Irak’taki iki üsse düzenlenen saldırının ardından İran’a yeni yaptırımları hemen getireceklerini açıklamıştı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tahvil faizi 2,5 yılın en düşük seviyesinde

Tahvil faizi 2,5 yılın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı

Üçüncü köprüde hisse devrine vize çıktı

Üçüncü köprüde hisse devrine vize çıktı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.