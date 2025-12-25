Ahlatcı Holding, Bixcod Teknoloji’yi bünyesine kattı

Ahlatcı Holding, Bixcod Teknoloji'yi bünyesine katarak yapay zekâ ve ileri yazılım yatırımıyla grup şirketlerini geleceğe hazır, güvenli ve ölçeklenebilir bir dijital yapıya dönüştürmeyi hedeflediğini duyurdu.

25.12.2025 10:57:570
Paylaş Tweet Paylaş
Ahlatcı Holding, Bixcod Teknoloji’yi bünyesine kattı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Holding tüm dijital taleplere yönelik çözümler geliştiren Bixcod Teknoloji’yi bünyesine kattı. 

Bu satın alma ile Holding, yalnızca grup şirketlerinin dijital dönüşüm sürecinin hızlandırmaya paralel olarak küresel ölçekte şekillenen ve mevcut ekonomik modelleri kökten dönüştüren “yapay zekâ ekonomisinin” aktif bir oyuncusu olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yatırım hakkında, “Bixcod Teknoloji’nin Ahlatcı Holding bünyesine katılması; yalnızca grup şirketlerimizin dijital dönüşümünü hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin yapay zekâ ve yazılım ekosisteminde güçlü, yerli ve güvenilir çözümler üretme kapasitesini artıracaktır. Bu yatırım, bugünü değil; ülkemizin dijital geleceğini hedefleyen uzun vadeli vizyonumuzun bir parçasıdır” yorumunu yaptı.

“Bu Ortaklık, Yapay Zekâ Ekosistemini Büyütecek”

Bixcod Teknoloji Kurucu Ortakları Altay Şükrü Yılmaz ve Ömer Kaya, iş birliğini şöyle değerlendirdi: 

“Ahlatcı Holding ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, geliştirdiğimiz yerli yapay zekâ ve yazılım çözümlerini çok daha geniş bir ölçekte hayata geçirme imkânı sunuyor. Güvenli, veri odaklı ve ölçeklenebilir altyapılarla şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlarken; Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemini güçlendiren uzun vadeli bir yapı kurmayı hedefliyoruz.”

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİL��R

Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar oldu

KKM hesapları 10 milyar TL'nin altına geriledi

KKM hesapları 10 milyar TL'nin altına geriledi

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 15 milyar doları aştı

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 15 milyar doları aştı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (25 Aralık 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (25 Aralık 2025)

Merkez bankaları "belirsizlik" yılını geride bıraktı

Merkez bankaları "belirsizlik" yılını geride bıraktı

"Türkiye'nin üretim ve ihracatla büyümesi gerekiyor"

"Türkiye'nin üretim ve ihracatla büyümesi gerekiyor"

Yorum Yaz