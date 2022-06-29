Akaryakıt perakende pazarında en hızlı büyüyen marka

2020 yılını beyaz ürün pazarında sektörün en hızlı büyüyen markası olarak tamamlayan TP Petrol Dağıtım A.Ş, 2021’de bu kez pompa satışlarında en hızlı büyüyen marka oldu. EPDK verilerine göre akaryakıt perakende pazarı yüzde 15 büyürken, TP Petrol Dağıtım A.Ş., yüzde 27 büyüme gerçekleştirerek 2021’de de büyüme ivmesini sürdürdü.

Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD), son 2 yılda toplam tonajda yüzde 70’lik büyümenin yanında aynı zamanda beyaz ürün ve otogaz pazarında da önemli oranda bir büyüme yaşadı. Satışlardan bayi ağını genişletmeye, perakendeden dijitalleşmeye kadar 2021 yılını değerlendiren TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, 2020’de elde ettikleri beyaz ürün satışında akaryakıt sektörünün en hızlı büyüyen şirketi olma vasıflarını, 2021’de pompa satışlarında en hızlı büyüyen akaryakıt markası olarak devam ettirdiklerini belirtti.

“Otogaz’da Yüzde 32 Büyüyerek Sektörün En Hızlı Büyüyen Markası Olduk”

Genel Müdür Yıldız, TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak iki sene içinde faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda çok güçlü bir büyüme yakaladıklarına dikkat çekti. Geçtiğimiz iki yılda tüm faaliyet kollarında büyümeye odaklandıklarının altını çizen Yıldız, EPDK verilerine göre 2021 yılında pompa satışlarında sektör yüzde 15 büyürken, yüzde 27 büyüdüklerini dile getirerek pompa satışlarında sektörün en hızlı büyüyen markası olduklarını belirtti.

Otogazda da benzer bir başarı yakalayan TP Petrol Dağıtım A.Ş., EPDK verilerine göre yüzde 2 büyüyen otogaz pazarında yüzde 32 büyüme ile sektörün bu alanda da en hızlı büyüyen markası oldu.

Son iki yılda toplamda 250 yeni bayiyi ağına katan TP Petrol Dağıtım A.Ş., bayi sayısını 785’e çıkararak istasyon ağında da önemli bir büyüme elde etti.

“Akaryakıtta Ödeme Erteleme Fırsatı Sunan İlk ve Tek Markayız”

Mobil sadakat uygulaması TP Mobil’le Türkiye’de bir ilke imza atarak akaryakıt alımlarında yepyeni bir dönem başlattıklarını duyuran Yıldız, “Akaryakıtta Şimdi Al, Sonra Öde dönemini başlattık.” dedi. TP Mobil uygulaması ile ilgili bilgi veren Yıldız şunları kaydetti:

“Uygulama üzerinden bir banka hesabına, kredi kartına ya da kefile gerek olmadan anında hazır limit tanımlayıp, tüketicilerimize akaryakıt alımlarında ödeme erteleme kolaylığı sağlıyoruz. Sistemden yararlanan tüketiciler ödemelerini haftalık, 15 günlük ya da aylık olarak erteleyebiliyor. Tüketiciler aynı zamanda banka hesabı olmadan, IBAN numarasına gerek duymadan, telefon numarası veya QR kodla diledikleri gün ve saatte ücretsiz para transferi imkânına da sahip oluyorlar. Üstelik TP Mobil sadece akaryakıt alımlarında kullanılacak bir çözüm değil. Kullanıcılar, içerisinde yer alan ve kişiye özel oluşturulan TP Mobil Kart ile marketten, kozmetiğe mobilyadan giyime tüm alışverişlerini dilediği gibi yapabilirken, üye işyerlerinden anında indirim kazanıyorlar.”

TP Mobil’de sigorta satışından araç kiralamaya kadar geniş bir hizmet ağı sunulduğunu belirten Genel Müdür Yıldız; ön ödemeli cüzdana kredi kartıyla ya da havale / EFT yöntemi ile bakiye yüklenmesini sağlayan TP Mobil’in, aynı zamanda altın veya gümüş alım – satım işlemlerinin de gerçekleştirilmesine imkân tanıdığını anlattı ve ekledi: “Dijital yatırımlarımızı odağa alarak, kullanıcı davranışlarını anbean gözlemleyerek değişen beklenti ve ihtiyaçlarına göre müşterilerimize fayda sağlayacak hizmet ve ürünleri TP Mobil uygulaması üzerinden sunmaya devam edeceğiz.”

7/24 market konsepti

“İstasyonlar, akaryakıt dağıtım firmalarının vitrini, tüketiciye dokundukları tek yer” diyen Yıldız, istasyonlarda sundukları perakende hizmetlerini de değerlendirdi.

T 7/24 Market konseptiyle istasyon marketlerinde müşterilerin aradıkları tüm ürünleri bulabildiklerini belirten Yıldız, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracak marka işbirlikleri geliştirdiklerini ve birçok yeni marka ile anlaşarak tüketicilerin ihtiyaç duydukları tüm alanlarda hizmet verdiklerini anlattı: “Pandemi ile beraber akaryakıt istasyonu marketleri giderek önem kazandı, tüketiciler birçok ihtiyacını 7/24 açık olan istasyon marketlerinden karşıladı. Biz de bu anlamda alanında oldukça güçlü bir marka olan Bizim Toptan ile işbirliğine giderek “T 7/24 Market” konseptimizle marketlerimizde 5 binden fazla ürüne yer vermeye başladık. Kahve markalarının öncülerinden Jacobs ile bir işbirliğine imza atarak farklı çeşitleriyle leziz kahve seçeneklerini tüketicilerimizle buluşturduk. Pratik ve sağlıklı içerikleriyle Dardanel soğuk sandviç çeşitleri, unlu mamuller konusunda seçenekler sunan Sade Bakery, telefon tutacağı, şarj kablosu gibi araç içi ekipmanlar sunan Soultech, kişisel bakım ürünleri için Aytu Tüketim de diğer işbirliği içerisinde olduğumuz markalardan. İstasyonlarımızda aynı zamanda hem self servis yıkama hem de tam otomatik yıkama hizmetleri sunuyoruz. Elektrikli araçlar için şarj üniteleri de yine istasyonlarımızda konumlandırdığımız hizmetlerden. “

Market konsepti hakkında bilgilendirmesini sürdüren Genel Müdür Yıldız, “Market alışverişine ek olarak müşterilerimiz lastik değişimi, araçlarına check – up yaptırma, araba kiralama, marketteki kafede soluklanma ya da madeni yağ değişimi gibi ihtiyaçlar için de istasyonlarımıza uğruyor. İstasyonlarımızın hizmet çeşitliliğini arttırmaya ve perakendecilik anlayışımızı bir adım öteye taşımaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Tüm alanlarda büyümeye devam ediyoruz”

“Geçtiğimiz iki yıl boyunca bayiler aracılığıyla gerçekleştirilen satışlarda elde ettiğimiz büyümeyi deniz satışları, kamu satışları, dağıtıcılar arası ticaret ve madeni yağlar gibi alanlara da taşıdık. Üstelik tüm bu alanlarda yakaladığımız başarılı büyüme ivmesini 2022 yılında arttırmayı hedefliyoruz.” diyen TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yıldız, şunları aktardı:

“Özellikle dağıtıcılar arası ticarette, geçmiş yıllarda, hem yeni müşteriler, hem de var olan müşteri hacimlerinin büyümesi ile ciddi oranda bir büyüme elde ettik. Elbette kaliteli ürün, Türkiye genelinde yaygın terminal ağımız ve bu noktalarda verdiğimiz müşteri odaklı hizmet anlayışı bu başarının temellerini oluşturdu. 2022 yılında da, geçen seneki büyümenin üzerine %84 gibi bir büyüme hedefliyoruz. Yılın ilk çeyreğine dair verilere baktığımızda dağıtıcılar arası ticaretin en önemli oyunculardan biri haline geldiğimizi söyleyebilirim.”

2020 yılının sonunda girdiğimiz deniz satışları kanalında ise önemli projeleri sahiplenip bu alanda da kritik bir oyuncu haline geldik. Yakaladığımız bu başarılı ivmeyi bu yıl da devam ettirerek gerek denizlerdeki yapılanmamızı gerekse karada, deniz araçlarına yakıt verebileceğimiz bayilik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor, güçlü olduğumuz bir diğer kanal olan kamu satışları alanında ise oluşabilecek fırsatları değerlendirmeyi hedefliyoruz.

'Başarı İvmesini Arttırmayı Hedefliyoruz'

Madeni yağ alanında da son iki yılda satışlarını beş kat yükselten TP Petrol Dağıtım A.Ş., istasyonlarında madeni yağ satışlarını arttırmak amacı ile satış stratejisini tamamen değiştirdi ve Türkiye genelinde distribütör modeline geçti. Konuya dair değerlendirmede bulunan Yıldız: “Türkiye genelinde oluşturduğumuz bu yeni alt yapı ile daha güçlü, sürdürebilir ve karlı bir büyümenin temelini atmış olduk. Attığımız bu temelin üzerine her ay yeni tuğlalar koymaya devam ediyoruz. Madeni yağda yakaladığımız bu başarıyı koruyup bu alanda da sektördeki yerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Zülfikarlar Holding hakkında

Zülfikarlar Holding, 1942 yılında kimyevi maddeler ticaretiyle başladığı yolculuğuna bugün farklı sektörlerdeki iştirakleri TP Petrol Dağıtım A.Ş., Akça Kimya, Tesla Enerji ve Akdeniz Faktoring ile devam etmektedir.

Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş. 8 dolum tesisi ve 750’yi aşkın istasyonu ile pazarın en güçlü markalarından biridir. Köklü bir geçmişe ve deneyime sahip Akça Kimya, sanayi, endüstri, yapı, boya ve temizlik ürünleri gibi birçok sektörün hammadde ihtiyacını karşılamaktadır. Tesla Enerji, sahip olduğu bir rüzgâr ve üç hidroelektrik santraliyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji ihtiyacına katkı sağlamaktadır. Akdeniz Faktoring, çeyrek asrı aşkın geçmişiyle sanayici ve iş insanlarına finansal çözümler sunmaktadır.

Zülfikarlar Holding’in kurucusu merhum İskender Zülfikari’nin adını yaşatan İskender Zülfikari Vakfı, kurulduğu 2010 yılından bu yana yüzlerce öğrenciye burs vererek ülkemizin geleceği gençlerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, İsfendiyar Zülfikari’nin yaptığı Zülfikarlar Holding, akaryakıt, kimya, yenilenebilir enerji ve finans sektörlerinde Türkiye ekonomisine yeni yatırımlar kazandırarak değer katmayı sürdürmektedir.



