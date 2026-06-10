Akbank ve MEB işbirliğiyle ileri dönüşüm meslek liselerinin eğitim modeline dahil oluyor

Akbank ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği ile ileri dönüşüm yaklaşımının mesleki eğitimin bir parçası haline getirilmesi ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla "İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü" hayata geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Akbank'ın "Dönüşümde Gelecek Var" projesi kapsamında imzalanan protokole ilişkin detaylar paylaşıldı. Toplantı, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan ileri dönüşüm odaklı protokolle ileri dönüşüm yaklaşımının mesleki eğitimin bir parçası haline getirilmesi ve tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, meslek liselerinin mobilya ve iç mekan tasarımı eğitim modeline ileri dönüşüm odaklı bir modül entegre edilecek.

Protokol kapsamında, MEB'in Sıfır Atık çalışmalarının önemli bir adımı olarak, ileri dönüşümde uzmanlaşmak üzere bir yıllık süreçte bin öğretmen, eğitimci eğitimlerine katılacak. Akbank, eğitimlere katılan öğretmenler için bin dizüstü bilgisayar sağlayarak, hazırl��k süreçlerinin teorik bilgiyle olduğu gibi teknolojiyle de desteklenmesine katkı sunacak. Meslek liselerinde ileri dönüşüm teknik eğitimleri ise 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla başlayacak.

Gerçekleşen işbirliği sayesinde Türkiye çapında binlerce öğrencinin ileri dönüşüm tekniklerini öğrenmeleri hedeflenirken, proje, geleceğin ileri dönüşüm ustalarının Türkiye genelinde yetişmesine ve döngüsel modellerin yaygınlaşmasına hizmet edecek.

- "Eğitim herkesin sorumluluğu"

Toplantıda görüşlerini paylaşan Gökçen Adanur, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geleceğe yapılan yatırımları desteklemeyi önemsediklerini belirterek, eğitimin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Devletin, kamunun, kurum ve kuruluşların, sivil toplumun ve özel sektörün işbirliği içinde rol alması halinde eğitimin çok daha güçlü olacağını dile getiren Adanur, projenin de bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğuna işaret ederek, "Akbank ile bu projeyi hayata geçirmeyi gönüllülükle istememizin temel nedeni, bu ortaklığın eğitime yönelik sorumluluk anlayışının somut bir yansıması olması. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında biz her zaman erdem, değer ve eylemi birlikte önceliklendiriyoruz." dedi.

Adanur, proje kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan ileri dönüşüm atölyesinin, söz konusu yaklaşımın sahadaki en güzel örneklerinden biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Burada öğrenciler, kullanımını tamamlamış mobilyaları ileri dönüştürerek hem mesleki beceri kazanıyor hem de geleceğin üretim anlayışına dair önemli bir bakış açısı geliştiriyor. Bunu yalnızca mobilya alanındaki öğrencilerimiz için değil, tüm öğrencilerimiz için yaygınlaştırılması gereken bir yaklaşım olarak görüyoruz. Çocuklarımızın yalnızca hayal eden değil, tasarlayan, uygulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Dönüşümde Gelecek Var'ı da bir eğitim ve farkındalık modeli olarak değerlendiriyoruz. Mobilyalarla başlayan bu yolculuğun, bin öğretmenin eğitimi ve öğrencilere yönelik eğitim modülleriyle daha fazla okula ve öğrenciye ulaşacak olmasını çok değerli buluyoruz. Bu tür işbirliklerinin çoğalmasını temenni ediyor, bugüne kadar verdikleri katkılar ve bundan sonra sağlayacakları destek için Akbank'a teşekkür ediyorum."

- "18 bin yeni okul mobilyası üretilmesine öncülük ettik"

Alakoç da sürdürülebilirliği insan odağıyla ele aldıklarını ve stratejik bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini söyledi.

Bu sayede yüksek toplumsal fayda sağlayan ve kalıcı değer yaratan modeller geliştirdiklerine değinen Alakoç, söz konusu yaklaşımın bir yansıması olan ve bankanın genel müdürlük binasının renovasyonu sürecinde hayat bulan proje ile kullanımı tamamlanan ofis mobilyalarını ileri dönüşümle yeni okul eşyalarına dönüştürdüklerini belirtti.

Alakoç, proje kapsamında bugüne kadar 18 bin yeni okul mobilyası üretilmesine ve deprem bölgesindeki 1311 okula kazandırılmasına öncülük ettiklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sayede yaklaşık 398 bin öğrenci, daha donanımlı ve güvenli eğitim ortamlarına kavuştu. İleri dönüşüm faaliyetleri sayesinde ayrıca 406 ton karbon salımı engellenerek, çevresel fayda yarattık. Dayanışma odaklı bu projede meslek liseli gençlerle omuz omuza çalıştık ve onların ileri dönüşüm alanında deneyim kazanmasını da destekledik. MEB ile imzaladığımız protokol ile bu çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıyoruz. İleri dönüşümü mesleki eğitimin bir parçası haline getiren bu adımla öncelikle bin öğretmenimiz eğitimci eğitimlerine katılacak. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde ise Türkiye çapında binlerce meslek lisesi öğrencisinin ileri dönüşüm teknikleriyle tanışmasına destek olacağız. Aynı zamanda, MEB'in sağlayacağı kullanımı tamamlanmış eşyaları ileri dönüşümle yeni okul mobilyalarına dönüştürerek, projemizin üretim tarafında sürekliliğini de güvence altına alacağız. Kamu-özel sektör işbirliğiyle ortaya çıkan bu modelin, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma açısından güçlü ve referans alınan bir örnek olacağına inanıyoruz."