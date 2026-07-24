Garanti BBVA'dan SKDM kaynaklı karbon maliyeti riskine karşı yeni hazine ürünü

Garanti BBVA, Avrupa Birliği ile ticaret yapan ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamına giren müşterilerin karbon maliyeti risklerini daha etkin yönetebilmelerine destek olacak türev araçlara dayalı yeni bir ürün hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, SKDM sertifikası fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmalar, ihracatçı şirketlerin maliyet yapısını, karlılığını ve fiyatlama stratejilerini etkileyebiliyor.

Garanti BBVA'nın geliştirdiği çözüm, Avrupa Birliği'ne ihracat yapan ve SKDM maruziyeti olan şirketlerin maliyetlerini daha öngörülebilir hale getirerek iş planlarını uzun vadeli güvenle oluşturabilmelerini sağlıyor.

Geliştirilen çözüm sayesinde Medcem Çimento Grubu, 2027'de teslim edilecek SKDM sertifikalarına ilişkin işleme konu edilen fiyat dalgalanması riskine karşı Garanti BBVA ile bugünden fiyat sabitleyerek, gelecekteki karbon maliyetini daha öngörülebilir hale getirme imkanı elde etti.

Garanti BBVA, müşterilerine yalnızca standart kur, faiz ve emtia risklerinde değil, iklim regülasyonlarından kaynaklanan yeni nesil finansal risklerde de destek olmayı hedefliyor.

Banka, sürdürülebilir finansman alanındaki deneyimi ve hazine çözümleriyle reel sektörün düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine katkı sağlamayı sürdürüyor.

- "Müşterilerimizin dönüşüm sürecine bütüncül bir bakışla eşlik ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, bugün sürdürülebilirliğin, şirketlerin yalnızca çevresel etkilerini değil, finansal stratejilerini ve risk yönetimi yaklaşımlarını da dönüştüren temel bir unsur haline geldiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin SKDM gibi iklim regülasyonlarının, Avrupa Birliği ile ticaret yapan şirketler açısından karbon maliyetlerinin öngörülebilir şekilde yönetilmesini giderek daha kritik hale getirdiğini aktaran Edige, "Müşterilerimizin bu dönüşüm sürecine bütüncül bir bakışla eşlik ediyoruz. Sürdürülebilir finansman alanındaki deneyimlerimizi, hazine ürünleri ve risk yönetimi çözümlerimizle destekleyerek müşterilerimizin yeni nesil finansal risklere karşı daha hazırlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Edige, SKDM sertifikalarının maliyetinin Avrupa Birliği karbon fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğine işaret ederek, bu nedenle işletmelerin, ihracat planlaması, ürün fiyatlaması veya maliyet projeksiyonu yaparken, gelecekte karşılaşabilecekleri karbon maliyetini kesin olarak öngöremeyebildiğini vurguladı.

Türkiye'de bu alandaki erken uygulama örneklerinden biri olan Medcem Çimento Grubu işlemiyle müşterilerin bu belirsizliği yönetmesine ve Avrupa Birliği karbon fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz kalma riskini azaltmasına destek olmayı amaçladıklarını belirten Edige, "Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini finansal stratejileriyle uyumlu hale getiren yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Medcem Çimento Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Ali Ceylan da SKDM'nin mali yükümlülük dönemine geçişiyle özellikle bu kapsamdaki ürünleri Avrupa Birliği pazarına ihraç eden sektörlerde karbon maliyetlerinin yakından izlenmesi ve öngörülebilirliğinin artırılmasının giderek daha önemli hale geldiğini aktardı.

Çimento sektöründe bu sürecin yalnızca düzenlemelere uyum açısından değil, finansal dayanıklılık ve uluslararası rekabet gücü bakımından da ele alınması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

"Medcem Çimento Grubu olarak karbon maliyetlerindeki belirsizliği, karbonsuzlaşma stratejimizin finansal boyutlarından biri olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda Garanti BBVA ekibiyle yakın istişare içinde çalıştığımız bu işbirliği sonucunda gerçekleştirdiğimiz hedge işlemiyle SKDM kaynaklı maliyetlerimizin belirli bir bölümünü daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçladık."