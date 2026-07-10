Almanya'da yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 2,3 oldu

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasının etkisiyle haziranda yüzde 2,3'e geriledi.

10.07.2026 10:23:290
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Almanya'da yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 2,3 oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,3'e indi. Böylece daha önce açıklanan öncü veriler teyit edildi.

Tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

Ülkede, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, aylık bazda yüzde 0,2 düştü.

Enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulunan Destatis Başkanı Ruth Brand, enerji fiyatlarının ABD-İran savaşı nedeniyle ortalamanın üzerinde artmaya devam ettiğini ve enflasyonun önemli belirleyicilerinden biri olduğunu belirtti.

Enerji ürünlerindeki fiyat artışının önceki aya kıyasla zayıflamasının enflasyonu aşağı çektiğini ifade eden Brand, özellikle akaryakıt ve kalorifer yakıtı fiyatlarının mayıs ayına göre gerilediğini bildirdi.

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