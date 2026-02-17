Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,1’e yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Aralık 2025’te yüzde 1,8 olan yıllık enflasyon, ocak ayında yüzde 2,1’e yükseldi. Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,1 artış kaydetti. Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ocakta aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Veriler, daha önce açıklanan öncü verileri teyit etti.

- Gıda ve hizmet fiyatları ana belirleyici oldu

Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yılın başında genel tüketici fiyatlarındaki artışın ivme kazandığına dikkati çekerek, "Özellikle gıda fiyatları ocak ayında önceki aylara kıyasla daha belirgin bir artış gösterdi. Eylül-Aralık 2025 döneminde gıda fiyatlarındaki artış genel enflasyonun altında seyretmişti. Ayrıca hizmet fiyatlarındaki yükseliş ocak ayında da enflasyonu yukarı çekmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Verilere göre, ocak ayında gıda fiyatları yıllık yüzde 2,1, hizmet fiyatları yüzde 3,2 artış göstererek enflasyonun temel belirleyicileri olmayı sürdürdü. Gıda kalemleri arasında, yumurta yüzde 12,5, meyve yüzde 6,1, et ve et ürünleri ise yüzde 4,9’luk artışla öne çıktı. Hizmetler tarafında ise ulaşım yüzde 2,2, sağlık yüzde 1,9 ve kiralar yüzde 2,1 yükseldi. Öte yandan, enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 1,7 gerilerken elektrik fiyatlarındaki düşüş yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti. Enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan "çekirdek enflasyon" ise ocakta yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

- Gözler ECB ve faiz kararlarında

Ekonomistler, Almanya’da asgari ücret artışlarının etkisiyle 2026 yılının tamamında enflasyonun yüzde 2'nin bir miktar üzerinde seyredeceğini öngörüyor. Almanya'da 2025 yılı ortalama enflasyonu yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti. Para politikası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB), Haziran 2024’ten bu yana mevduat faizini 8 kez düşürmesinin ardından temmuz, eylül, ekim, aralık ve şubat toplantılarında faiz indirimlerine ara verdi. Mevduat faizinin mevcut yüzde 2 seviyesindeki seyrini gelecek aylarda da koruması bekleniyor. Avro Bölgesi'nde ise enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ocak ayı enflasyonu yüzde 1,7’ye gerileyerek ECB’nin yüzde 2’lik orta vadeli hedefinin altında kaldı.