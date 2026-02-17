  • Anasayfa
  • Bugün sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (17 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY)

%233,33333 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,416 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

