Almanya’nın büyümesinin 5’te 1’i BioNTech’ten

Alman basınında yer alan habere göre, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucuları arasında yer aldığı BioNTech firması, Almanya’nın yıllık büyümesinde önemli rol oynadı.

BioNTech firması, 2021’de yüzde 2,7 büyüyen Alman ekonomisine tek başında yüzde 0,5 oranında katkı verdi.

Böylece, ülkenin geçen yılki büyümesinin yaklaşık 5’te 1’lik kısmı BioNTech firmasının cirosundan kaynaklandı.

Merkezi Almanya’nın Mainz şehrinde yer alan BioNTech’in Pfizer firması ile yaptığı ortaklık anlaşmasından kaynaklı lisans ve telif hakları ödemeleri Almanya’ya geliyor.

2021 cirosu 17 milyar euro

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 150’nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

BioNTech’in aşı satışlarından 2021’de 17 milyar euro kadar ciro sağladığı öngörülüyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2021 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 2,7 arttığını açıklamıştı. (AA)