Alternatif Lease 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Alternatif Bank’ın yüzde 100 iştiraki Alternatif Lease, uzman kadrosu, butik hizmet yaklaşımı ve müşteriye özel çözüm üretme yetkinliğiyle şirketlerin yatırım süreçlerine değer katmayı sürdürüyor. 2025 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 80, leasing alacaklarını ise yüzde 70 arttıran şirket, 2026 yılında da istikrarlı ve sağlıklı büyümesini sürdürdü. Finansal kiralama alanındaki güçlü konumunu reel sektörün yatırım ihtiyaçlarına sunduğu esnek ve hızlı çözümlerle destekledi.

“Reel sektör yatırımlarına değer katan çözümler üretmeye devam ediyoruz”

Alternatif Lease’in finansal kiralama alanındaki yaklaşımını değerlendiren Alternatif Lease Genel Müdürü Ateş Yenen, “2025 yılında 8,3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan leasing sektörü, Türkiye’de şirketlerin yatırım ihtiyaçlarını destekleyen en önemli tamamlayıcı finansman kanallarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu yıl ilk 6 ayda 5 milyar dolarlık işlem hacmini yakalayan sektörümüzün yıl sonunda 10 milyar dolar seviyesini aşacağını öngörüyoruz. Alternatif Lease olarak biz de 2025 yılında yeni iş hacmimizi dolar bazında yüzde 76 artırdık ve bu büyüme ivmesini 2026 yılında da sürdürüyoruz. Bugün şirketler yalnızca finansmana ulaşmayı değil; bu finansmanı doğru vade, uygun ödeme yapısı ve bilanço yönetimini destekleyen bir modelle kullanmayı önceliklendiriyor. Leasing, bu noktada yatırımcılara önemli bir hareket alanı sağlıyor. Alternatif Lease olarak biz de Alternatif Bank ekosisteminden aldığımız güç, yaygın erişim ağımız, tecrübeli ekibimiz ve butik hizmet anlayışımızla müşterilerimizin yatırım kararlarında güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de finansal kiralama alanındaki uzmanlığımızla şirketlerin büyüme yolculuklarına eşlik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Butik Hizmet Anlayışıyla Yatırım Süreçlerine Özel Çözümler

Alternatif Lease, yalnızca yüksek hacimli işlemlere değil; ölçek ve sektör farkı gözetmeksizin tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretmeye odaklanıyor. Şirket, bu yaklaşımıyla finansal kiralamayı standart bir finansman modeli olmanın ötesine taşıyarak, müşterilerinin yatırım planlarını, nakit akışlarını ve büyüme hedeflerini birlikte değerlendiren bir hizmet anlayışı benimsiyor.

Alternatif Bank ile Entegre ve Çok Kanallı Finansman Yaklaşımı

Alternatif Lease’in büyüme stratejisinde, ana hissedarı Alternatif Bank ile geliştirilen entegre finansman modeli önemli bir yer tutuyor. Alternatif Bank’ın “Danışman Bankacılık” yaklaşımı doğrultusunda, müşterilerin farklı finansal ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunulurken; leasing ürünleri de bu yapının tamamlayıcı unsurlarından biri olarak konumlanıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin, Bursa, Antalya ve Gaziantep’i kapsayan erişim ağıyla farklı bölgelerdeki yatırımcıların yanında yer alan Alternatif Lease; Alternatif Bank şubeleri, satıcı kanalı ve direkt satış ekipleri aracılığıyla müşterilerine çok kanallı bir hizmet modeliyle ulaşıyor. Bu yapı, şirketin ortak müşterilerde derinleşmesini ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümlerle yanıt vermesini sağlıyor. Bu entegre yaklaşım sayesinde müşterilere yalnızca finansman sağlanmıyor; yatırımın yapısı, vadesi, ödeme planı ve şirketin nakit akışı dikkate alınarak daha sürdürülebilir çözümler geliştiriliyor.

Satıcı İş Birlikleriyle Daha Geniş Etki Alanı

Alternatif Lease, müşterilerin yatırım süreçlerini desteklemenin yanı sıra satıcı, distribütör ve bayi ekosistemiyle kurduğu iş birlikleriyle de değer yaratıyor. Satıcı firmaların satış süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik geliştirilen leasing paketleri, hem yatırımcı şirketlerin finansmana erişimini destekliyor hem de tedarikçilerin satış kabiliyetine katkı sağlıyor.

Bu yaklaşım, Alternatif Lease’in finansal kiralama alanındaki rolünü yalnızca müşteri tarafında değil, yatırım ekosisteminin tamamında güçlendiriyor. Şirket, satıcı iş birlikleriyle farklı sektörlerdeki makine ve ekipman yatırımlarının hayata geçmesine destek olurken, reel sektörün yatırım iştahına da katkı sunuyor.