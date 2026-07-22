Kapasite kullanım oranı Temmuz'da yüzde 73,9 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, temmuzda geçen aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 73,9 oldu.

22.07.2026 10:47:230
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Kapasite kullanım oranı Temmuz'da yüzde 73,9 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1985 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise haziranda yüzde 74,5 seviyesindeyken, temmuzda 0,6 puan azalışla yüzde 73,9'a geriledi.

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