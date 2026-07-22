Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Temmuz 2026)

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 187 liradan tamamladı.

Yeni güne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 bin 270 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 286 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 987 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,3 artışla 4 bin 130 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,2180 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,1886'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,2180 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,9140'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 63,1840'dan işlem görüyor.