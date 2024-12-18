Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 14 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 982 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon 14 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 697 milyon 39 bin 521,98 lira, işlem miktarı ise 1.559,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 803 milyon 563 bin 727,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Golden Global Yatırım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.