Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı: TCMB'nin faiz kararı bekleniyor

Küresel pay piyasaları bu hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, Orta Doğu gündemi ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler gelecek hafta yoğun veri gündemi ile önemli şirketlerin bilançolarına çevrildi.

Haftaya enerji arzına ilişkin gelişmelerle temkinli iyimserlikle başlayan piyasalar, hafta ortasına doğru ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve yapay zeka yatırımlarını etkileyebilecek gelişmelerle yön arayışını sürdürdü.

Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini artırıcı etkisiyle ABD'de yıllık enflasyon son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon alt kalemler bazında incelendiğinde yükselen enerji fiyatlarının TÜFE'deki artışta önemli rol oynamaya devam etti��i görüldü.

ABD'de tahminleri aşan enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde faiz artışına gidebileceği beklentisi güç kazandı. Para piyasalarında, Fed'in gelecek yılın sonuna kadar toplam 3 kez faiz artırımına gidebileceği fiyatlanmasına rağmen tahvil faizleri ve dolar endeksi haftayı düşüşle tamamladı.

Teknoloji ve yarı iletken sektöründeki satış baskısı yatırımcıları devlet tahvillerine yönlendirdi. Söz konusu eğilimde, yüksek faizlerin ABD ekonomisinin ana motorlarından biri haline gelen yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği endişesi ve bunun sonucunda büyümede oluşabilecek riskler de etkili oldu. Bu durum nedeniyle Fed'in beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceği öngörüleri öne çıktı.

Öte yandan, Çinli çip üreticisi CXMT'nin çip geliştirme alanında ilerleme kaydettiğine ilişkin haberler, küresel teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısını artırdı.

Şirketin geliştirdiği çiplerin mevcut alternatiflere kıyasla daha düşük maliyetle üretilip üretilemeyeceğine yönelik değerlendirmeler, sektörde rekabetin yoğunlaşabileceği ve büyük teknoloji şirketlerinin karlılıklarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Bu gelişmeler, yatırımcıların yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını azaltmasına yol açan unsurlar arasında yer aldı. Gelecek hafta dünya genelinde açıklanacak ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de hızlanan bilanço sezonunda ABD'li teknoloji şirketi Meta ve ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın finansal sonuçları takip edilecek.

Bunların yanı sıra Fed Başkanı Kevin Warsh, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlediği yıllık toplantıları kapsamında katıldığı bir etkinlikte, gelecek toplantılarda alınacak kararlara ilişkin yönlendirme yapmazken, Fed'in fiyat istikrarını sağlama kararlılığını vurguladı.

Fiyat istikrarını sağlayacaklarını net bir şekilde ortaya koyduklarını söyleyen Warsh, "Toplantılara ilişkin önceden bir yargıda bulunmuyorum. Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğime dair şimdiden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.

New York Fed Başkanı John Williams da Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artışına gitmesi gerekebileceğine dair görüşünü değiştirmediğini ancak sonrasında daha fazlasının yapılması gerektiğine inanmadığını söyledi.

Gelecek yıl neler olacağının görülmesi gerektiğini belirten Williams, ekonomiyi pek çok farklı unsurun etkilediğini, dolayısıyla verileri izlemeye devam edeceklerini dile getirdi. Williams, "Hala dezenflasyonist güçlerin devrede olduğuna inanıyorum. Gelecek yıla dair enflasyon öngörüm enflasyonun önemli ölçüde gerilemesi yönünde." diye konuştu.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyonun yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak adına kısıtlayıcı bir para politikası duruşu benimsenmesinin uygun olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı 15 baz puan azalışla yüzde 5,09'dan tamamladı. Dolar endeksi de haftalık bazda yüzde 0,4 azalışla 101,8 seviyesine inerek 4 haftalık yükseliş serisini sona erdirdi.

Fed'in bu ay faiz artışına gitmeyeceği yönündeki beklentinin güçlenmesine karşın, gelecek toplantılara ilişkin "şahin" beklentilerin yüksek seyretmesi altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu. Altının onsu yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 165 dolara geriledi. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 4,75 yükselişle haftayı 109,69 dolardan tamamladı.

- New York borsası karışık seyretti

ABD'de pay piyasaları bu hafta karışık seyretti. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,95, Nasdaq endeksi yüzde 4,48 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,67 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 ile beklentinin üzerinde arttı. Ülkede üretici enflasyonu, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından ÜFE'deki artışın da hızlanması kalıcı fiyat baskılarına dair endişelerin artmasına neden oldu.

ABD'de büyük bankaların açıkladığı bilançolar takip edildi. Morgan Stanley'nin karı ve geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aştı. Bilançosuna 1,2 milyar dolarlık idari para cezası kaydeden Bank of America'nın karı da üçüncü çeyrekte yüzde 17 azalarak 6,9 milyar dolara indi. Bu dönemde bankanın karı ve geliri beklentileri karşılayamadı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo, finansal sonuçlarını açıkladı. JPMorgan Chase'in karı ve geliri beklentinin altında kaldı. Goldman Sachs'ın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 18,7 milyar dolara yükseldi.

Wells Fargo'nun net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6 artarak 5,95 milyar dolara çıktı. Bankanın net karı, geçen yılın aynı döneminde 5,59 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Citigroup'un net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 40 artarak 5,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki net kar 3,8 milyar dolar olmuştu.

Gelecek hafta salı günü konut başlangıçları, inşaat izinleri, bekleyen konut satışları, perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Conference Board öncü göstergeler endeksi, cuma günü S&P Global imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

- Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsaları, şirket bilançolarından alınan olumlu sinyaller ve enerji ile savunma sektörleri öncülüğünde pozitif bir seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa'daki mali krizi önlemeye yönelik çözümün ülkenin kendi mali politikalarında olduğunu söyledi. Bu açıklama mali krizin eşiğinde olan Fransa ekonomisinin toparlanabileceğine yönelik öngörüleri destekledi.

Fransa'daki durumun bölge geneline yayılabileceği endişeleriyle değer kaybeden avro, dolar karşısında 4 haftanın ardından haftalık bazda güçlendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1240 seviyesine çıktı.

Yükselen enerji fiyatları ve jeopolitik risk algısının etkisiyle savunma ve enerji hisselerindeki alıcılı seyir bölge piyasalarının pozitif seyretmesine katkı sağladı.

Diğer yandan, teknoloji ve çip sektöründe, Hollandalı yarı iletken ekipman üreticisi ASML'nin yapay zekaya yönelik güçlü talebin süreceğini teyit ederek ileriye dönük beklentilerini yükseltmesine karşın şirketin hisseleri haftalık bazda yüzde 7,7 geriledi. Söz konusu gerilemede küresel yapay zeka ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde eylül ayında TÜFE aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,5 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Almanya'da da eylül ayında TÜFE aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,3 artarak beklentileri karşıladı.

İngiltere'de ağustosta büyüme aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,09, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,97 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 yükseldi.

19 Ekim ile başlayacak haftada salı günü Almanya'da ÜFE, Zew beklenti endeksi, İngiltere'de ILO işsizlik oranı ve enflasyon, çarşamba ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, İngiltere'de enflasyon, perşembe Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, cuma günü Avro Bölgesi, İngiltere ve Almanya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

- Kospi endeksinde 18 yılın en sert haftalık düşüşü görüldü

Asya borsalarında, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısının etkisiyle bu hafta sert düşüşler görüldü. Halihazırdaki yapay zeka şirketlerinin yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler Asya borsalarını olumsuz etkiledi.

Güney Kore'de teknoloji ve yarı iletken sektörü ağırlıklı Kospi endeksi, bu hafta son 18 yılın en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Güney Koreli teknoloji şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 24,33, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 17,75, LG Electronics'in hisseleri yüzde 15,36 geriledi.

Çin'de açıklanan makroekonomik veriler de bu hafta Asya piyasalarının odağında yer aldı. Ülkenin dış ticaret fazlası eylülde 133,5 milyar dolarla Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bölgede gelecek hafta Japonya'daki enflasyon ve Çin'deki faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Çin'de eylül ayında ÜFE yıllık bazda yüzde 5 yükselerek, Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Beklenti ÜFE'nin yüzde 3,8 artması yönündeydi. TÜFE de eylülde yıllık bazda yüzde 0,9 artarak ağustos ayına göre ılımlı bir şekilde hızlansa da beklentinin altında kaldı.

Yükselen enerji fiyatları ülkede üretici fiyatlarındaki artışta etkili oldu. Beklenenden düşük çıkan TÜFE verisi ise Çin'de iç talebin hala canlılık göstermediğini ortaya koydu.

Söz konusu gelişmelerle, haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 14,46, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,37 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,56 düştü.

Gelecek hafta pazartesi günü Çin'de büyüme, sanayi üretimi ve perakende satışlar, salı Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezinin faiz kararı, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, cuma günü Japonya'da enflasyon verileri takip edilecek.

- TCMB'nin faiz kararı bekleniyor

Yurt içinde ise satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,44 düşüşle 11.721,72 puandan kapandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, IMF ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlediği yıllık toplantılarda "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum yaptı.

Karahan, fon çıkışlarının yurt içi yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihlerinde kayda değer bir zayıflamaya yol açmadığını belirterek, "Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına yönelik tercihi genel olarak güçlü seyrini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Gelecek hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

Dolar/TL de haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 49,5140'tan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba günü reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, perşembe günü TCMB faiz kararı ve tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.