Amazon tarihindeki en büyük işten çıkarma

Amazon 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu, şirketin tarihindeki en büyük işten çıkarma olacak.

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirketin blogunda yayınladığı bir notta "Doğrudan etkilenen insanlarla konuşabilene kadar genellikle bu sonuçlar hakkında iletişim kurmak için bekleriz. Ancak, ekip arkadaşlarımızdan biri bu bilgiyi dışarıya sızdırdığı için, ayrıntıları doğrudan benden duyabilmeniz için bu haberi daha önce paylaşmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.

Jassy, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Kasımda ve bugün açıkladığımız rakamlara göre, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı. Bazı birimlerin işten çıkarmalardan etkileneceğini kaydeden Jassy ancak işlerine son verilecek kişilerin çoğunluğunun Amazon mağazaları ile kişiler, deneyim ve teknoloji (PXT) organizasyonunda olduklarını belirtti. Jassy, işten çıkarılan çalışanlara tazminatlar ve geçici süreli sağlık sigortaları primlerinin ödenmesi gibi bazı desteklerinin olacağını kaydetti.

Amazon. kasım ayında büyük çaplı işten çıkarmalara başlayacağını duyurmuştu. Eylül ayı verilerine göre, Amazon'un 1,5 milyon çalışanı bulunuyor.

"Teknoloji firmaları maliyetlerini düşürmede geç kaldı"

Teknoloji şirketleri, uzun süreli bir süredir resesyon ihtimaline hazırlanıyor. Hem Amazon hem de Salesforce, pandemi sırasında çok hızlı işe aldıklarını itiraf etti. Amazon, tüketiciler online sipariş vermeye geçerken depolara çok hızlı işçi eklediğini özellikle kabul etti. Şirket, üçüncü çeyreğin sonunda 1,54 milyon kişiye istihdam sağladı.

Wall Street analistleri ise özellikle pandemide istihdam patlaması yaşayan teknoloji firmalarının maliyetlerini azaltmada geç kaldığını düşünüyor. Morgan Stanley ABD Hisse Stratejisti Mike Wilson teknolojideki işten çıkarmaların ekonomik büyümedeki yavaşlama karşısında kar marjlarını korumada etkili olmayacağını düşünüyor. Wilson “Teknoloji devleri maliyetleri azaltmada iyi iş çıkaramaz çünkü bu şirketler büyümeye odaklanmışlardır. İşten çıkarmalar düşündüğünüzden daha uzun sürebilen ve daha ağır marj düşüşlerine yol açabilen süreçlerdir” yorumunu yaptı.