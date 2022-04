Ana haber sunuculuğundan girişimciliğe: Kiralama, giyinmenin geleceği

Paylaşım ekonomisinin yeni oyuncusu UnoMoi, iki genç kadın girişimcinin kurduğu abonelik bazlı yeni nesil bir girişim. Lüks kiralık kıyafet aboneliği sunan UnoMoi, Gözde Atasoy ve Ayşe Kefli tarafından kuruldu ve geçtiğimiz yıl ilk yatırımını aldı. Yatırımcıları arasında Yemek Sepeti eski CEO’su Nevzat Aydın, Gizia’nın kurucusu İsmail Kutlu ve Can Eren de var. Nevzat Aydın, Gizia'nın kurucusu İsmail Kutlu ve Eren Invesment adına Can Eren’in katıldığı yatırım turunda girişime 400 bin dolar yatırım yapıldı. Girişim ekosisteminin ünlü yatırımcılarının daha tohum aşamasında yatırım yaptığı bu gelecek vadeden şirketin girişimcileri ile hedeflerini ve geldikleri aşamayı konuştuk. Uno Moi kurucuları Gözde Atasoy ve Ayşe Kefli, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Öncelikle kurucular olarak sizi tanıyabilir miyiz?

Gözde Atasoy: İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldum. Yüksek lisansımı Amerika’da pazarlama üzerine yaptım. 12 yıl medya sektöründe çalıştım. Uzun yıllar Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğunu üstlendim. CNNTürk’te hafta içi her gün yayınlanan “Bugün” haber kuşağını hazırlayıp sunduğum görevimden bundan 1,5 yıl önce UnoMoi projesini geliştirebilmek adına kendi isteğimle ayrıldım.

Ayşe Kefli: 12 yıl proje finans ve iş geliştirme alanında çalıştım. TAV Havalimanları Holding, Abraaj Capital gibi şirketlerde, havalimanı ve yenilenebilir enerji santralleri projelerinde, yönetici pozisyonunda görev aldım. Casablanca’daki son görevimden, UnoMoi projesini geliştirmek adına ayrıldım ve 1,5 yıl önce Türkiye’ye döndüm. UnoMoi ikimizin de ilk girişimcilik tecrübesi.

İş fikriniz nasıl ortaya çıktı?

Ayşe Kefli: UnoMoi, aylık kiralık kıyafet aboneliği modelinin Türkiye’deki ilk ve tek örneği. Yurt dışında uzun yıllardır başarıyla uygulanan bu model, dünyada “Modanın Netflix’i” olarak biliniyor. Amerika’da bu hizmeti deneyimleme şansımız olduğu andan itibaren, neden Türkiye’de yapılmadığını sorgulamaya başladık. Ayşe ile bundan 1,5 yıl önce, beğendiğimiz her kıyafeti, satın almadan kullanım hakkına sahip olduğumuz sınırsız bir dolap hayaliyle yola çıktık yola. İkimiz de farklı sektörlerde kurumsal hayatta çalışan iş kadınları olarak, kadınların “Bugün ne giysem” sorununa çözüm bulmayı hedefliyoruz.

Gözde Atasoy: Her kadın gibi biz de her istediğimizi giyebilmeyi arzulardık. Ancak, hiçbirimizin sınırsız alım yapmak gibi bir seçeneği yok ama artık dilediğimiz her rengi, kıyafeti, deseni ve tarzı deneyimleme şansımız olacak. Kadınlara, “Akıllı Alışveriş Modeli” ile deneyimlemek istedikleri lüks segment ürünleri kullanım hakkı sunuyoruz. Bunun yanı sıra sınırsız bir gardrobun kapılarını açarak, hep hayal ettikleri çeşitliliğe ulaşmalarını sağlıyoruz. Hem de çevreye daha fazla zarar vermeden. Tüm dünyada kadınlar dolaplarının yüzde 80’ini hiç giymiyor. UnoMoi’de amacımız, kadınlara alışverişte önceliklerinin kiralama olması adına ilham olmak. Çünkü, kiralamanın giyinmenin geleceği olduğuna inanıyoruz.

Teknolojik aletlerde kiralama çok gündemde. Peki kıyafet konusunda durum nasıl? İlgi artıyor mu, en çok hangi kesim sizin müşteriniz? Size gelenler en çok ne kiralıyor?

Gözde Atasoy: Bundan 5 yıl önce yurt dışına gidip, bir yabancının evinde kalmak ya da tanımadığımız birinin arabasıyla yolculuk etmek bize uzak, hatta tehlikeli bir fikir gibi gelirdi. Ancak bugün seyahatlerimizde Airbnb seçeneği otellerden daha çok tercih ediliyor hatta Uber taksilerin yerini aldı bile. Paylaşım ekonomisi gücünü her geçen gün artırıyor.

Ayşe Kefli: 2020 yılı içinde dünyaca ünlü bir çok üretici marka (H&M, Ralph Lauren, Antropologie, Urban Outfitters, Banana Republic) kendi abonelik sistemlerini oluşturarak, ürünlerini aylık paketlerle kiralamaya başladı. Biz, modanın geleceğinin “kiralama” olduğuna inanıyoruz. Hayalimiz; herkesin, dilediği her kıyafeti giydiği ve hevesini aldığında da başkalarının kullanımına açtığı sınırsız bir gardırop yaratmak.

Peki tüketicinin ilgisi nasıl? Türk tüketicisi giyim kiralamayı tercih ediyor mu?

Gözde Atasoy: Satın alma ve kiralama alışkanlıklarının birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu pazar araştırmalarımız sırasında fark etmiştik. Bu zamana kadarki aboneliklerimiz de bize benzer bir tablo sunuyor. Genelde kadınlar dikkat çekici, renkli ve “Bunu kaç defa giyebilirim ki?” diye düşündükleri ürünleri kiralamayı tercih ediyor. Yaz sezonunda en çok elbise ve kimonolar kiralandı. Havaların soğumasıyla da blazer ceketler ve renkli dış giyim ürünleri ilk sıraya yerleşti. Bizi de şaşırtan bir istatistikse aksesuarların çok talep görmesi oldu. Kıyafetlerde olduğu gibi, takılarda da dikkat çekici ürünler tercih ediliyor.

Kiralama süreci nasıl işliyor? Nasıl bir gelir medliniz var?

Ayşe Kefli: İş modelimiz yurt dışında “Buluttaki gardırop“ olarak da tanımlanıyor. Gelir modelimiz abonelik sistemine dayanıyor. Bu kapsamda, abonelerimiz, 649 TL karşılığında, envanterimizden, kendi seçecekleri 4 ürünü, 1 ay boyunca kiralayarak, sınırsız kullanım hakkına sahip oluyorlar. Kurye ve kuru temizleme hizmeti de paket fiyatına dahil. Diledikleri an hiçbir ek ücret ödemeden aboneliklerini kolayca iptal edebililiyorlar. Envanterimiz, genel olarak ulaşılabilir lüks segment olarak tanımlanan ve orijinal mağaza satış fiyatları 2.500 – 3.000 TL arasında olan ürünleri kapsıyor.

Şirketinizi 3-5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?

Gözde Atasoy: 5 yıl sonra Türk kadınının ikinci el günlük kıyafete olan çekincelerini vermiş olduğumuz hizmetle tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Geliştirmeye çok açık bir iş modeline sahibiz. Abonelik paketlerimizi çeşitlendirmek, Türk tasarımcılar ve büyük tekstil şirketleriyle iş birlikleri yapmak hedeflerimiz arasında. Bu model dünyada birçok ülkede uygulansa da en büyük talebi Amerika ve Çin gibi ülkelerde görüyor. Biz de ilk olarak tüketim alışkanlıkları bize yakın olan Doğu Avrupa ülkelerine açılmayı hedefliyoruz.

Yatırım da aldınız, kimler yatırım yaptı? Bu yatırımı hangi amaçla kullanacaksınız?

Ayşe Kefli: İlk yatırım turumuzu 400 bin dolar yatırım alarak yakın zamanda tamamladık. Yatırımcılarımız arasında Yemek Sepeti eski CEO’su Nevzat Aydın, Gizia’nın kurucusu İsmail Kutlu ve Can Eren de var. Yatırımımızı, teknolojik altyapımızı ve operasyonel sistemlerimizi geliştirmek için kullanacağız. Bunun yanı sıra; modelimiz Türkiye’de ilk ve tek olduğu için, ciddi de bir pazarlama bütçemiz olacak. Bir de tabii ki aldığımız bu yatırımla birlikte her ay envanterimizi çeşitlendirmeye de devam edeceğiz.

