ISS Türkiye’de üst düzey atama

ISS Türkiye’de üst düzey bir atama daha gerçekleştirildi ve Proser Genel Müdürü olarak ISS Türkiye’de yıllardır görev yapan Erdem Atay atandı.

ISS Türkiye’de Proser Genel Müdürlüğüne, uzun yıllardır ISS ailesinde görev yapan Erdem Atay getirildi.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden 2009 yılında mezun olan Erdem Atay, yüksek lisansını Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri İşletmeciliğinde tamamladı.

Kariyerine 2010 yılında Kalite Yönetim Temsilcisi olarak başladı. Ardından aynı kurumda farklı görevlerde bulunan Atay, 5 yıl boyunca önce Kalite Müdürlüğü, daha sonra da Otelcilik Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2 yıl Antalya Kepez Devlet Hastanesinde Hastane Müdürlüğü yaptıktan sonra ISS Ailesi’ne Direktör olarak katılan Atay, 2022 yılında Genel Müdür Yardımcılığına terfi etti. Erdem Atay, 2024 yılının Ocak ayından itibaren ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Başkanlığına getirildi. Üstlendiği Operasyon Başkanlığı görevinin ardından Genel Müdür oldu. Atay, son olarak Proser Genel Müdürlüğüne atandı.