Anadolu’da büyümeyi hızlandırdı: 2030 hedefi 70 otel

Van’da başlayan ve bugün Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına uzanan bir otel zincirine dönüşen Elite World Hotels & Resorts, 50’nci yılında Anadolu yatırımlarını hızlandırdı. Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu ve Operasyon Direktörü Bünyamin Öztürk, grubun büyüme planlarını Elite World Comfy Midyat’ta düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

Tuba İlze Ün / [email protected]

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, grubun Anadolu’ya bakışını şöyle anlatıyor: “Van’da başlayan hikâyemiz bugün farklı seyahat ihtiyaçlarına yanıt veren 10 markamızla Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarına ulaştı. İkinci 50 yılımıza yeni anlaşmalar ve yeni otellerle hızlı bir giriş yapıyoruz. Anadolu şehirleri büyüme önceliklerimiz arasında. Bulunduğumuz her şehirde o şehrin kendine özgü kültürünü ve dünyasını öne çıkaran bir deneyim sunmak istiyoruz.”

Türkiye’nin 7 bölgesindeki varlığını farklı markalarıyla büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Emel Elik Bezaroğlu, Marmara Bölgesi’nde İstanbul ve Sapanca, Ege Bölgesi’nde Marmaris, Kuşadası, Assos ve Behramkale, Akdeniz Bölgesi’nde Silifke ve Antalya, Karadeniz Bölgesi’nde Samsun ve Düzce’de mevcut ve planlanan yatırımlarla büyümeyi sürdüklerini ifade etti. İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas, Ankara ve Kayseri’de 4 otele ulaşacak olan grubun, 2026 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki büyüme çalışmalarını hızlandıran Elite World, Ocak ayında bölgedeki ilk otelini Elite World Comfy markasıyla Diyarbakır’da açtı. Grubun bölgedeki en yeni durağı ise medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin oldu. Elite World Comfy Midyat, grubun Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ikinci oteli olarak hizmet vermeye başladı.

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, markanın 50. yılında Anadolu’da büyümeye yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "İkinci 50 yılımıza yeni anlaşmalarımız ve açtığımız otellerle hızlı bir giriş yapıyoruz. Bu kapsamda yurt içinde Anadolu şehirlerinde büyüme önceliklerimiz arasında yer alıyor. Geçmişimizle geleceğimiz arasında güçlü bir bağ kuran 'Bir Dünya Var' yaklaşımımızla bulunduğumuz her şehirde farklı misafir ihtiyaçlarına cevap veren hizmet standardımızla yalnızca konaklama değil, her şehrin kendine özgü dünyasını keşfedecek bir deneyim sunmayı hedefliyoruz”

YURTDIŞINDA 4 PROJE

Yurt dışında da büyümesini sürdüren Elite World Hotels & Resorts’un Kazakistan, Hollanda ve Fildişi Sahili’nde anlaşması tamamlanan toplam 4 yeni otel projesi bulunuyor. Kazakistan’da Elite World Shymkent ve Elite World GO Shymkent, Hollanda’da Elite World Comfy Amsterdam Airport Schiphol, Fildişi Sahili’nde ise Elite World Grand Yamoussoukro önümüzdeki dönemde markanın uluslararası portföyüne katılacak.

Elite World Hotels & Resorts Operasyon Direktörü Bünyamin Öztürk ise markanın büyüme vizyonuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Elite World olarak 50 yıl önce başlayan hikayemiz bugün global standartlarda hizmet veren bir konaklama markasına dönüştü. Bu dönüşümde geçmişimizle kurduğumuz bağ, gelecekteki vizyon hedeflerimiz ve çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız destek önemli bir rol oynadı. Bugün 21 şehirde 37 otel ve 6500’ü aşkın yatak kapasitesiyle hizmet veren global bir konaklama markası olarak hedefimiz 2030 yılında 70 otele ulaşmak. Burada önceliğimiz Türkiye’nin 7 bölgesindeki varlığımızı güçlendirmek olacak. Bu kapsamda Anadolu şehirlerinde hız verdiğimiz otel açılışlarımız ve imzalanan anlaşmalarımız bunun en önemli göstergesi. ‘Bir Dünya Var' yaklaşımımızın misafirlerimizle buluştuğu yeni otellerimizle daha geniş coğrafyalara ulaşacağız.”