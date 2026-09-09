Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu “Yol Hipnozuna” dikkat çekiyor

Okulların başlamasıyla birlikte tatil dönüşleri hızlanırken, trafik yoğunluğu da yeniden artıyor. İşe ve okula dönüş temposunun başladığı bu dönemde, uzun ve monoton sürüşler sürücülerin farkında olmadan dikkatlerinin azalmasına neden olabiliyor.

Tatilin ardından şehir temposuna dönüş başlarken, yollar da yeniden hareketlenmeye başladı. Okulların açılması, işe dönüşler ve artan trafik yoğunluğu sürücülerin direksiyon başında daha dikkatli olmasını gerektirirken, özellikle uzun sürüşlerde “yol hipnozu” riskine karşı önlem almak önem taşıyor. Uzun süre direksiyon başında kalmak, sürücünün dikkat seviyesinin farkında olmadan azalmasına neden olabiliyor. IC Altyapı Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla sürücüleri yol hipnozuna karşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Özellikle tatil dönüşleri gibi uzun süreli araç kullanımının arttığı dönemlerde sürücülerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinç olması büyük önem taşıyor.

Şehre Dönüş Yolunda Güvenli Sürüş için Küçük Molalar

Yol hipnozunun ve dikkat dağınıklığının önüne geçmek için sürücülerin yaklaşık iki saatte bir mola vermesi, araçtan inerek kısa süreli hareket etmesi, yeterli sıvı tüketmesi ve temiz hava alması öneriliyor. Sürüş sırasında çevresel uyaranları takip etmek, aynaları düzenli olarak kontrol etmek ve yol koşullarına odaklanmak da dikkat seviyesinin korunmasına yardımcı oluyor. Sürücüler uykulu veya belirgin yorgunluk hissettiklerinde güvenli bir noktada mola vermeli ve dinlenmeden yeniden direksiyon başına geçmemeli. Uzun yola çıkmadan önce yeterli ve kaliteli uyku almak da güvenli sürüşün temel unsurları arasında yer alıyor.

Yollarda Güvenliği Sağlayan 7/24 Kesintisiz Takip





Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda güvenli sürüşün desteklenmesi amacıyla yol ve trafik koşulları, Ana Kontrol Merkezi tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip ediliyor. Yaklaşık 1.000 kişiden oluşan deneyimli işletme kadrosunun yanı sıra Trafik Devriye ve Bakım ekipleri, güzergâh boyunca sürüş güvenliğini destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Güzergâh üzerinde bulunan 11 farklı hava durumu istasyonu ve çeşitli sensörler aracılığıyla hava ve yol koşulları sürekli izlenirken, olası risklere karşı gerekli önlemler hızlı bir şekilde alınıyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, “Yol Hipnozuna Dikkat” farkındalık çalışmalarıyla sürücüleri uzun yolculuklarda dikkat seviyelerini korumaya ve güvenli sürüş alışkanlıklarını güçlendirmeye teşvik ediyor.

Yol hipnozundan korunmaya yönelik online egzersiz ve hareketlere ulaşmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun Instagram hesabını takip edebilir, bio’daki bağlantı üzerinden egzersizlere ulaşabilirsiniz.