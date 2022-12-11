Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında ilk 3

Ekonomist Dergisi'nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında zirve bu yıl da değişmedi. Önceki altı yılın birincisi Tosçelik, 2021 yılı araştırmasında da zirvedeki yerini korudu.

Ekonomist Dergisi'nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında zirve bu yıl da değişmedi. Önceki altı yılın birincisi Tosçelik, 2021 yılı araştırmasında da zirvedeki yerini korudu.

Böylelikle 2013’te ilk kez zirveye oturan Tosçelik, Anadolu 500’ün 19 yıllık tarihinde yedinci birinciliğini alarak en çok birinci olan şirket olmayı sürdürdü. İkinci sıraya ise son yıllarda hızlı bir çıkış yapan Sasa Polyester oturdu.

Beş yıl önce listenin 22’nci sırasında yer alan, 2020’de dokuzuncu sıraya çıkan Sasa Polyester, 2021 yılında ise yedi sıra birden yükselerek Tosçelik’in hemen ardından ikinci oldu.

Listenin üçüncü sırasında ise geçen yıl dördüncü sırada bulunan Yıldız Entegre yer aldı.

Haberin detayları Ekonomist Dergisi'nde



