Antalya'daki bazı oteller depremzedelere açıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için Antalya'daki bazı oteller konaklamaya açıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Antalya'daki bazı oteller konaklamaya açıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ve kısa zaman diliminde 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgelerde ağır iklim ve coğrafi koşulların depremzedelerin acil olarak güvenli alanlarda barındırılmasını gerekli kıldığını belirtti.

Bu doğrultuda AKTOB olarak yoğun bir çalışma ve işbirliği içerisinde depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda harekete geçtiklerini aktaran Kavaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Antalya Valiliğimiz koordinasyonu ile oluşturulan deprem afeti destek koordinasyonu merkezinde gerçekleştirilen deprem kriz toplantısında afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik." ifadesini kullandı.

Konaklama hizmeti sunan tesislerin yönetimine teşekkür eden Kavaloğlu, kriz merkezi ile sürekli iletişim halinde olduklarını bildirdi.







