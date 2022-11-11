Antalya'daki deri fuarına Rusya ilgisi

Deri sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ve 18 ülkeden 1600 civarında yabancı alıcının ağırlanacağı Antalya Leather & Fur Fashion Fuarı için geri sayım başladı.

2-5 Aralık tarihlerinde 9'uncusu yapılacak olan Antalya Leather & Fur Fashion Fuarı'nı değerlendiren Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, Rusya'ya yönelik ihracat bağlantılarının yüzde 80'e yakınının bu fuar üzerinden geçmesi nedeniyle sektör açısından çok önemli olduğuna işaret etti. Fuarda 18 ülkeden 1600 alıcıyı ağırlayacaklarını ve katılımın yüzde 70'inin Rusya'dan, yüzde 15'inin de Kazakistan'dan olacağını kaydeden Gözmen, Rusya'da seferberliğin ilan edilmesinin ardından yaşanan karışıklığın giderildiğini ve piyasaların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirtti.

KİLOGRAM BAŞI İHRACAT TÜRKİYE ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE

Türkiye'nin deri ihracatının geçen senenin yaklaşık 20 üzerinde devam ettiğini anlatan Gözmen, deri ve deri mamullerinde yılı hedefledikleri rakam olan 2 milyar doların biraz üzerinde tamamlayacaklarını ifade etti. Deri konfeksiyon ihracatının tamamının dış ticaret fazlası olarak ekonomiye katkı sağladığının altını çizen Gözmen, "Ayrıca deri ve deri mamullerinde kilogram başı ihracatımız 9,90 dolarla, diğer sektörlerin oldukça önünde, dördüncü sırada yer alıyor. Bunların içerisinde deri konfeksiyonu da 140 dolar gibi kilo başı fiyatıyla mücevherattan sonra ikinci sektör konumunda bulunuyor. Ana pazarımız olan Rusya'nın bu durumda olmasına rağmen yüzde 20'lere yakın yükselişle seneyi kapatmamız bizim için büyük bir başarı." dedi.

EN BÜYÜK ARTIŞ AMERİKA PAZARINDA

Rusya'daki savaşa karşın özellikle Laleli bölgesinden yapılan ihracat ve bavul ticaretiyle birlikte Rusya'nın halen Türkiye'nin ana pazarı olduğunu dile getiren Gözmen, bu yıl en büyük artışı ise ABD'nin yaptığını söyledi. Gözmen, "Amerikan pazarında yüzde 60 artış gerçekleştirdik. Burada esas önemli olan ise Amerika'da kürk ve süet pazarındaki yüzde 20'ye yakın pazarın bizim elimize geçmesi. Bu pazar üzerindeki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

Resmi rakamlarla Amerika pazarı birinci pazar gibi gözükse de Bağımsız Devletlere baktığımızda Rusya, yakın ülkelerle birlikte ana pazarımızı oluşturuyor. Rusya'daki savaşın en kısa sürede bitmesini umut ediyoruz. Bitmesiyle sektör esas büyümeleri o zaman yapacak." diye konuştu.