Antalya'daki tarihi zirveden ilk kare

Türkiye’nin arabuluculuğu ile Antalya’da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı. Dünyanın gözü zirveden çıkacak kararlara çevrildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ilk üst düzey görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye’de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili görüşmelerin ardından Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.