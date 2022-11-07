Apple, iPhone 14 hedefini düşürdü

Apple, Çin'deki Kovid kısıtlamalarından dolayı iPhone 14 üretiminin geçici olarak azalacağını açıladı. Bu yıl için 90 milyon iPhone 14 üreteceğini öngören şirket bu beklentisini 87 milyon adede indirdi.

Apple'dan yapılan açıklamada, Çin'in Zhengzhou kentindeki birincil iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max montaj tesisindeki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 üretiminin geçici olarak azalttığı belirtildi. Apple, Foxconn tarafından işletilen ve "önemli ölçüde azaltılmış kapasite" ile çalışan fabrikanın, daha az ünite göndereceği ve müşterilerin cihaz sipariş ederken daha uzun bekleme süreleri yaşayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Apple'ın uyarısı, talebi karşılamakta zorluk çektiği için Aralık çeyreğinde daha az iPhone satma olasılığını gündeme getiriyor. Daha önce, geçen ay Aralık çeyreğinde yavaşlayan büyümenin sinyalini vermişti. Geçen hafta Çin, Apple'ın iPhone üretiminin çoğunu yaptığı Zhengzhou'da sokağa çıkma yasağı emri verdi. Reuters'e göre, Çin'deki fabrika, Kovid politikaları ve salgınları nedeniyle tesisten kaçan çalışanlarla boğuşuyor.