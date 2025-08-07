Apple'dan ABD'ye 4 yılda 600 milyar dolar yatırım sözü

ABD Başkanı Doland Trump, Apple’ın önümüzdeki 4 yıl boyunca ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirterek, "Bu, başlangıçta yapmayı planladıkları yatırımdan 100 milyar dolar daha fazla; bu, Apple’ın ABD’de ve başka herhangi bir yerde şimdiye kadar yaptığı en büyük yatırım." şeklinde konuştu.

Apple’ın daha önce başka bazı ülkelere de yatırımlar yaptığını hatırlatan Trump, "Hangi ülkeler olduğunu söylemeyeceğim, ama birkaç tane. Ve şimdi geri geliyorlar. 600 milyar dolar. Bu en büyük yatırım" dedi.

Apple'ın bu yatırımlarla gelecek 4 yıl içinde ABD'de 20 bin kişiye istihdam sağlamasının planlandığı belirtildi. İstihdamın büyük çoğunluğunun AR-GE, silikon mühendisliği, yazılım geliştirme ve yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarına olacak.