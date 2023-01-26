Arçelik 2022 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıkladı

Arçelik, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde 2,66 milyar TL net dönem kârı elde etti. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 198 arttı.

Arçelik, 2022 yılı dördüncü çeyreğine ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde kalarak 2,66 milyar TL net dönem kârı elde etti. Buna göre, Arçelik'in kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artış gösterdi. Böylece, şirketin 2022 yılı toplam net kârı 2021 yılı ile kıyaslandığında yüzde 45 artışla 4 milyar 723 milyon TL olarak gerçekleşti.

Arçelik'in yılın dördüncü çeyreğinde net satışları 39 milyar 192 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin bir önceki çeyrekteki toplam satışları 34 milyar 255 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK ise son çeyrekte 3 milyar 582 milyon TL oldu. Son çeyrekte fiyat artışları, Türkiye’deki yüksek satış adetleri ve TL'nin değer kaybının etkisiyle yıllık yüzde 74'lük güçlü gelir artışı görüldü. Organik olarak yıllık büyüme yüzde 67 olurken, çeyrek bazında gelir artışı yüzde 14, organik büyüme ise yüzde 11 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içerisinde Türkiye’nin payı geçen yılki yüzde 26 seviyesinden yüzde 32 seviyesine yükseldi. Pay 2022 yılının tamamında ise yüzde 30 oldu.

Avrupa’da tüketici talebindeki daralma hızlandı

Türkiye’de satışlar güçlü seyrederken, Batı ve Doğu Avrupa’da tüketici talebindeki daralma hızlandı. Batı Avrupa pazarında Ekim ve Kasım aylarında tüketici talebinde daha fazla yavaşlama, yıllık bazda 2022’de yüksek tek haneli daralmaya yol açtı. Talep daralmasıyla İngiltere, Batı Avrupa ülkeleri arasında en kötü performans gösteren ülke oldu. Adet bazında daralmaya rağmen pazar, fiyat artışları ve premium segment satışlarının artan payı nedeniyle değer bazında 2022'de yatay kaldı.

Arçelik’in brüt kâr marjı son çeyrekte yüzde 29 seviyesinde gerçekleşirken, hammadde maliyetlerinde hafifleme ve dolar karşısında değer kazanan euro marjları destekledi. Şirketin 2023 beklentilerine bakıldığında konsolide gelirlerinde TL cinsinden yüzde 45 üzerinde büyüme beklendiği görülüyor. Kırılımında ise Türkiye ciro büyümesi yüzde 45’in üzerinde, Döviz cinsinden ciroda yüzde 6’nın üzerinde olması bekleniyor. Diğer taraftan şirket, FAVÖK marjını yaklaşık yüzde 10, işletme sermayesinin satışlara oranını yüzde 23-25, yatırım harcamalarını yaklaşık 300 milyon euro olarak öngörüyor.