ASELSAN 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile "haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına" ilişkin 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmelerine imza attı.

26.01.2026 10:42:480
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

