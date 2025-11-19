İngiltere'de enflasyon yavaşlama gösterdi

İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşerek hazirandan beri ilk kez yavaşlama gösterdi.

19.11.2025 11:16:420
Paylaş Tweet Paylaş
İngiltere'de enflasyon yavaşlama gösterdi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 oldu. Bu seviye, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

İngiltere'de yıllık enflasyon son olarak haziranda yüzde 3,6 ölçülmesinin ardından, temmuz, ağustos ve eylülde değişiklik göstermeyerek yüzde 3,8'de sabit kalmıştı.

Fiyatlarda yıllık bazdaki artışa en büyük aşağı yönlü katkıyı konut ve hane halkı hizmetleri yaparken, bunu gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış dengeledi.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise ekimde yıllık bazda yüzde 3,4 ve hizmet enflasyonu yüzde 4,5 oldu.

Ülkede aylık enflasyon ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl ekimde elektrik ve gaz fiyatlarının geçen yıla göre daha az artmasının enflasyonun yavaşlamasına katkı sağladığını belirterek, otel konaklama fiyatlarının da aynı şekilde düşüş gösterdiğini ifade etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ASELSAN ile TUSAŞ milyonluk sözleşmeye imza attı

ASELSAN ile TUSAŞ milyonluk sözleşmeye imza attı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Kasım 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Kasım 2025)

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında tarihi rekor

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında tarihi rekor

SPK Teşkilat Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi

SPK Teşkilat Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi

Milyonluk hesaplarda dikkat çeken artış: Toplam mevduat 20 trilyonu geçti

Milyonluk hesaplarda dikkat çeken artış: Toplam mevduat 20 trilyonu geçti

Uluslararası yatırım pozisyonunda açık 327 milyar dolar

Uluslararası yatırım pozisyonunda açık 327 milyar dolar

Yorum Yaz