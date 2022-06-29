Asgari ücrette taraflar biraraya geldi, Bakan tarih verdi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. Bakan Bilgin, bugün başlatılan komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alıyor.

Toplantıda, işçi kesimi adına TÜRK-İŞ, işveren kesimi adına TİSK asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sunacak.

Bakan Bilgin: Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir.” dedi.

Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantısında, geçen yılın sonunda 2022 yılı için asgari ücretin tarihi artışla belirlendiğini söyledi.

Bu artışın asgari ücretliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerince memnuniyetle karşılandığını belirten Bilgin, asgari ücretteki artışın diğer ücretler üzerinde de olumlu etkilerinin olduğunu vurguladı.

Enflasyonun gelir dağılımını bozduğuna dikkati çeken Bilgin, gelir dağılımını rekabetçi piyasa ortamı ve devletin sosyal politikalarının düzenleyeceğini söyledi.

Toplantı vesilesiyle asgari ücret konusunda kurumsal bir düzenleme imkanının önlerinde olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

“Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi korumak, sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz dönemde açıklamalarda bulunduk, bu açıklamalarda, hep asgari ücretin normal süresinde belirlenmesi gerektiğini, yeni bir şey olmadığını söylemiştik ama bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6,5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur.”

Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

“Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu düzenlememizle sadece Türkiye’deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız.”

TİSK Başkanı Akkol: “Asgari ücret konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK’in elini taşın altına koyacağını belirterek, “14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum.” dedi.

Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamının birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Asgari ücretin yılın tamamı için belirlendiğini anımsatan Akkol, şöyle konuştu:

“Gelinen noktada hem işçi hem işveren hem de hükümetimiz, ara bir zam konusunda mutabık oldu. Buraya severek, isteyerek geldik. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz.”

Artan emtia ve enerji fiyatları ile bölgedeki savaşın işletmeleri de etkilediğine dikkati çeken Akkol, “Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Akkol, 2022 için asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet tarafının üçlü imzasıyla yüzde 50 arttırıldığını ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirlerinin vergi dışı bırakıldığını hatırlatarak, “14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: Yılbaşında belirlenen asgari ücretin alım gücü düştü

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da, “İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz.” dedi.

Atalay, yıllık belirlenen asgari ücret konusunda uzun senelerden sonra ara zam için toplandıklarını belirtti.

Yüksek enflasyon nedeniyle yılbaşında belirlenen asgari ücretin alım gücünün düştüğünü vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

“Asgari ücretliler, sabit gelirliler, emekliler, toplumun sıkıntı çeken kesimi. İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz.”

Asgari ücretin yaygın ücrette dönüşme riskine dikkati çeken Atalay, asgari ücretteki artışın nitelikli iş ve işçiye de yansıtılması gerektiğini dile getirdi.

Atalay, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden sadece 100’ünde sendikaların örgütlü olduğunu belirterek, “Bunlar ihracat yapıyor, iyi para kazanıyor. Bunların 400’ünde örgütlü değilsek burada herkesin düşünmesi lazım. Örgütsüz bir toplumda herkes asgari ücretli çalışan oluyor. Bizim bu konuda yasal bir düzenleme talebimiz var.” dedi.

Geçici işçilerin, taşeron işçilerin, EYT’lilerin, emeklilerin hükümetten talepleri olduğunu vurgulayan Atalay, torba kanun kapsamında Mecliste görüşülen en düşük emekli aylığının daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.