Biontech tahminini yükseltti: İşte aşıdaki gelir beklentisi

BioNTech ülkelerin artan aşı siparişleri sonrası bu yıl için satış hedeflerini 12.4 milyar euro (15.1 milyar dolar) yükseltti. BioNTech’in daha önceki gelir tahmini 9.8 milyar euroydu.

10.05.2021 14:43:000
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Biontech tahminini yükseltti: İşte aşıdaki gelir beklentisi

BioNTech bu yıl için koronavirüs aşısından elde edilecek gelir tahminlerini 12.4 milyar euro’ya yükseltti. BioNTech’in daha önceki gelir tahmini 9.8 milyar euroydu. Bloomberg'in haberine göre son olarak Avrupa Birliği BioNTech’ten 1.8 milyar doz Covid-19 aşısı almak için anlaştı. 2022 yılı ve sonrası için de sözleşme yapıldı.

Prof Uğur Şahin ise yaptığı açıklamada "Yeni nüfuslara ve coğrafyalara erişimi genişletiyoruz" dedi.

Aşıya olan talep arttıkça, Pfizer ve BioNTech üretim hedeflerini artırarak, elde etmeyi beklediği potansiyel geliri artırmıştı. Biontech geçen hafta yapılan açıklamada bu sene 3 milyar doz, 2022’de de bunun da üzerinde aşı üretimi yapacaklarını duyurdu. Sadece Avrupa Birliği 2022 ve 2023 yılları için 1.8 milyar dozluk aşı siparişi verdi.

PFIZER DE TAHMİNİNİ ARTIRMIŞTI

ABD'li ilaç firması Pfizer, Mayıs ayı başında yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahmini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara çıkarmıştı.

Şirketin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 4,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar ise 3,4 milyar dolar olmuştu.

Pfizer'ın geçen yılın ilk çeyreğinde 0,63 dolar olan hisse başına karı, 2021'in aynı döneminde 0,93 dolara ulaştı. 

BioNTech, ayrıca mRNA (mesajcı RNA) aşıları için Singapur’da yeni üretim tesisi kuracağını duyurdu. 



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