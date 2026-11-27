Yapay zeka iş dünyasında meslekleri ve yetkinlik ihtiyaçlarını yeniden şekillendirirken şirketlerin gündeminde çalışan gelişimi ve yetenek yönetimi öne çıkıyor. Yapay zekanın hangi meslekleri ortadan kaldıracağından çok, mevcut mesleklerin görevlerini ve ihtiyaç duyduğu becerileri nasıl değiştireceğine odaklanmak gerektiğini belirten Yenibiriş CEO’su Hasan Rıza Bayar, teknolojinin rutin işleri üstlenirken insanın uzmanlık, analitik düşünme ve stratejik karar alma becerilerini daha önemli hale getirdiğini ifade etti. BCG’nin yaklaşımına göre yapay zeka dönüşümüne ayrılan çabanın yaklaşık yüzde 70’inin insanlara, iş süreçlerine ve organizasyonel değişime odaklanması gerektiğine dikkat çeken Bayar, şirketlerin teknoloji yatırımlarını çalışan gelişimiyle birlikte ele almasının önemini vurguladı.

Yenibiriş Akademi İle Kariyer Gelişimine Destek

Değişen iş gücü ihtiyaçlarının çalışanların kendilerini sürekli geliştirmelerini zorunlu kıldığını belirten Bayar, Yenibiriş olarak istihdamı yalnızca iş ilanları ve başvuru süreçleriyle sınırlı görmediklerini söyledi. Bu yaklaşım doğrultusunda Yenibiriş Akademi ile bireylerin yeni bilgi ve beceriler kazanmasını, değişen iş dünyasına hazırlanmasını desteklediklerini aktardı. Teknolojik dönüşümden etkilenen çalışanların yeni kariyer fırsatlarına erişimini desteklemeyi amaçlayan Second Chance (İkinci Şans) yaklaşımı üzerinde de çalıştıklarını belirten Bayar, “Geleceğin yetenek ihtiyaçlarını karşılamak için tek seçenek dışarıdan yeni çalışan istihdam etmek değil. Mevcut çalışanların yetkinliklerini geliştirmek ve kurum içindeki potansiyeli görünür kılmak da en az yeni işe alım kadar önemli” dedi.

İnsan Kaynaklarının Odağı Yeniden İnsan Olacak

Yapay zekanın insan kaynakları süreçlerinde yaygınlaşmasıyla birlikte İK departmanlarının geleneksel operasyonel rollerinin ötesine geçeceğini ifade eden Bayar, yetenek yönetimi, çalışan gelişimi ve kurum içi kariyer planlamasının daha stratejik hale geleceğini belirtti. Teknolojinin operasyonel yükü azaltarak insan kaynakları profesyonellerine çalışanlara ve kurum kültürüne daha fazla odaklanma fırsatı sunacağını söyleyen Bayar, güçlü bir kurum kültürünün dönüşümün sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Yenibiriş’ten İnsan Kaynaklarında Bütünsel Ekosistem Hedefi

Yenibiriş’in gelecek vizyonunda istihdam, teknoloji, eğitim ve yetenek yönetimini bir araya getiren kapsamlı bir insan kaynakları ekosistemi oluşturmak bulunuyor. Yenibiriş ile istihdam fırsatlarına erişimi, Yenibiriş Akademi ile mesleki gelişimi destekleyen şirket, yeni nesil teknolojilerle daha kişiselleştirilmiş kariyer ve işe alım deneyimleri sunmayı hedefliyor. İnsan kaynakları ekiplerinin operasyonel yükünü azaltacak teknolojik çözümlere de odaklandıklarını belirten Hasan Rıza Bayar, “Teknolojiyi insanın yerine geçen değil, insan potansiyelini geliştiren ve yeni fırsatlara erişimi kolaylaştıran bir araç olarak konumlandırıyoruz. Hedefimiz, bireylerin gelişebildiği, kurumların doğru yeteneklerle buluşabildiği ve çalışan potansiyelinin daha etkin değerlendirildiği bir iş dünyasına katkı sağlamak” diyerek sözlerini tamamladı.