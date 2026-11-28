Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Hizmet İhracatı Şampiyonları Ödülleri sahiplerini buldu. 20 kategoride 60 ödülün verildiği törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, HİB Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe katıldı. Gastronomi hizmetleri kategorisinde üçüncülük ödülünü Bursa Kebap Evi aldı.

Törende konuşan Bakan Bolat, hizmet sektörünün milli gelirin yüzde 65'ini, istihdamın yüzde 66'sını oluşturduğunu belirtti. Bolat, 2025'te 125 milyar dolar olan hizmet ihracatının eylül itibarıyla yıllık 127 milyar doları aştığını, yıl sonu hedefinin 128 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye, dünya hizmet ihracatı sıralamasında 22'nci sırada bulunuyor

HEDEF 5 MİLYAR TL

Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı M. Cem Helvacı, ödülü şirketin uluslararası büyümesinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Yurt dışı yatırımlarının yalnızca restoran açmakla sınırlı olmadığını belirrten Helvacı: "Şirket olarak 2025'te 9 ülkeye 690 bin dolarlık ürün ihracatı yaptık. İhraç edilen ürünler arasında et ürünlerinin yanı sıra kestane şekeri, Kozahan Türk Kahvesi ve Kemalpaşa tatlısı da yer aldı. 2025'te merkez, franchise ve yurt dışı restoranlarımızla yaklaşık 4,5 milyar TL sistem satış hacmine ulaştık. Franchise ağıyla birlikte yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlıyoruz ve 2026'yı 5 milyar TL'nin üzerinde sistem satış hacmiyle tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Franchise modelinin şirketin büyümesindeki önemini vurgulayan Helvacı, "Büyüyen franchise ekosistemimiz, oluşturduğumuz istihdam ve tedarik zincirimizle geniş bir ekonomik değer yaratırken yatırımcılarımıza da yeni büyüme fırsatları sunuyoruz" dedi.