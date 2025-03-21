AstraZeneca, Çin'de 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacak

İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çin'de 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, AstraZeneca Pekin'de AR-GE merkezi kurma kararı aldı. AstraZeneca, söz konusu tesis için 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yeni tesisle AstraZeneca'nın Pekin'deki çalışan sayısı da yaklaşık 1700'e çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot, "Bu 2,5 milyar dolarlık yatırım, Pekin'deki birinci sınıf yaşam bilimleri ekosistemine, işbirliği ve yeteneklere erişim için var olan kapsamlı fırsatlara olan inancımızı ve Çin'e bağlılığımızı yansıtıyor. Altıncı stratejik AR-GE merkezimiz, Pekin'deki en ileri biyoloji ve yapay zeka bilimi ile ortaklık kuracak ve yenilikçi ilaçları dünya çapındaki hastalara ulaştırmaya yönelik küresel çabalarımızın kritik bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.