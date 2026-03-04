Ata GYO'nun portföy değeri 2025'te 825,7 milyon liraya ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ata GYO, 2025'e ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde, şirketin toplam portföy değeri yüzde 43 artışla 825,7 milyon lira seviyesine yükselirken, toplam varlık büyüklüğü 878 milyon liraya, öz kaynakları ise 729 milyon liraya ulaştı.

ATA GYO'nun portföyü, Lüleburgaz, Tekirdağ ve Kayseri'deki Ata Corner projeleriyle düzenli kira geliri sağlayan bir yapıdan oluştu. Şirket, 2025'te 44,4 milyon lira hasılat elde ederken, kira gelirlerinde reel bazda yüzde 18 artış kaydetti.

Şirketin operasyonel karı 2025'te 60,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu artışta, mevcut varlıkların sağladığı kira katkısının yanı sıra portföydeki gayrimenkullerin değerlemesinden kaynaklanan reel artışlar etkili oldu. Şirketin brüt karı da reel bazda yüzde 4 artışla 27 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan, şirketin büyüme stratejisinin son halkası olan Kilis Ata Corner projesi de portföy değerine katkı sağladı. Nisan 2025'te 24 milyon lira bedelle satın alınan arsa, yıl sonu değerleme çalışmaları sonucunda 35,7 milyon lira değerle portföye dahil edildi. Projenin 2026'da tamamlanması, 2027 itibarıyla da kira geliri üretmeye başlaması planlanıyor.

- "Yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATA GYO Genel Müdürü Onur Karahan, Tekirdağ, Kayseri ve Lüleburgaz Ata Corner projelerinin oluşturduğu istikrarlı nakit akışını, portföylerine yeni dahil ettikleri Kilis projesinin değer artışıyla güçlendirdiklerini belirtti.

Karahan, "Borçsuz bilanço yapımız ve etkin maliyet yönetimimiz sayesinde operasyonel karımızı reel bazda artırarak paydaşlarımıza sunduğumuz değeri pekiştirdik. Anadolu'nun potansiyeline odaklanan 'Ata Corner' konseptimizle 2026'da da portföyümüzü nitelikli varlıklarla büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıla güçlü portföy büyüklüğü, borçsuz bilanço yapısı ve sağlam likiditeyle girdiklerini belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Mevcut projelerimizden edindiğimiz deneyimi, yeni 'Ata Corner' yatırımlarıyla Anadolu'nun farklı şehirlerine taşımayı ve stratejik işbirlikleriyle ölçeğimizi artırmayı hedefliyoruz. Öngörülebilir nakit akışı sağlayan iş modelimiz, yeni dönemdeki büyüme adımlarımız için sağlam bir zemin oluşturuyor. Anadolu'nun ticari potansiyeline olan inancımızla yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz."