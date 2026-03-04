DestekBank'tan 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

DestekBank, 2025 yılını güçlü finansal performansını sürdürerek, 1,5 milyar TL net kar ile tamamladı. Bankanın toplam aktifleri 33,8 milyar TL’ye ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağlanan toplam destek 30,6 milyar TL oldu.

2025 yılı boyunca istikrarlı büyümesini sürdüren DestekBank, güçlü bilanço yapısı ve artan sermaye tabanı sayesinde yılı güçlü finansal sonuçlarla kapattı. Banka, son çeyrekte güçlü performansıyla net karını %59 artırarak yıl sonunda 1,5 milyar TL’ye yükseltti.

Özkaynaklar, güçlü kârlılık performansı ve yıl içinde gerçekleştirilen sermaye artışının katkısıyla 5,3 milyar TL seviyesine yükseldi. Ödenmiş sermayenin %167 oranında artırılmasıyla bankanın sermaye tabanı daha da güçlenirken, özkaynak karlılığı %36,8 olarak gerçekleşti.

Ekonomiye 30,6 milyar TL destek

Nakdi krediler yıl sonu itibarıyla 22,8 milyar TL’ye, gayri nakdi krediler ise 7,8 milyar TL’ye ulaştı. Böylece DestekBank, 2025 yılında ekonomiye toplam 30,6 milyar TL finansal destek sağlamış oldu.

“2025’i güçlü sermaye yapısı ve sürdürülebilir büyümeyle tamamladık”

DestekBank Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, yıl sonu sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2025 yılı, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda bilanço yapımızı güçlendirdiğimiz ve sürdürülebilir büyüme performansımızı pekiştirdiğimiz bir yıl oldu. Artan sermaye yapımız, güçlü özkaynak seviyemiz ve kontrollü kredi büyümemiz sayesinde yılı 1,5 milyar TL net kar ile tamamladık.

2026 yılında da teknoloji yatırımlarımız, dijital bankacılık altyapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile verimliliğimizi artırmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”