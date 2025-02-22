Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu 'yaklaşan değişimler' için uyardı

FERMA Başkanı Hancke: ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle değişim giderek daha hızlı olacak. Risk yöneticileri ve şirketler olarak, yaklaşan değişimlere hazırlıklı olmalıyız.

Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu (FERMA) Başkanı Charlotte Hedemark Hancke, son dönemde küresel risklerin ve değişimlerin hızla arttığını belirterek, "Risk yöneticileri ve şirketler olarak, yaklaşan değişimlere hazırlıklı olmalıyız. Bu değişimler giderek hızlanacak" dedi.

FERMA Başkanı Charlotte Hedemark Hancke, şirketleri ve yöneticileri bekleyen değişimlere ve risklere ilişkin değerlendirmede bulundu.FERMA'nın 2024'e ilişkin Küresel Risk Yöneticisi Anketi Raporunun çıktılarına ilişkin bilgi veren Hancke, rapora göre, son bir yıllık dönemde ön plana çıkan risklerin "Siber saldırılar, jeopolitik belirsizlikler, belirsiz ekonomik büyüme, yetenek yönetimi ve veri ihlali" olarak sıralandığını söyledi.

Gelecek 3 yıl için "düzenlemelerin, jeopolitik belirsizliklerin ve teknolojik değişimin hızının" öne çıktığını dile getiren Hancke, 10 yıl için ise "İklim değişikliğine adaptasyonun, karbon nötr dönüşümün ve doğal afetlerin" önemli riskler arasında yer aldığını anlattı.

Trump'ın başkanlığında değişim daha hızlı olacak

Charlotte Hedemark Hancke, "ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle değişimin giderek daha fazla hızlanacak. Risk yöneticileri ve şirketler olarak, yaklaşan değişimlere hazırlıklı olmalıyız. Bu değişimler giderek hızlanacak. Trump'ın ABD Başkanı olması, bizim öncü olmak için çaba göstermemiz gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Hancke, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesiyle çevre konusunda da zorluklar ortaya çıktığını kaydederek, bunun Avrupa ve diğer ülkeler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu değişim ortamında FERMA'ya düşen görevlere dikkati çeken Hancke, "Şirketlerimizi desteklememiz, farklı senaryoları değerlendirmemiz, senaryo analizi gibi araçları kullanarak bir sonraki adımın ne olacağını öngörmeye çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Hancke, risk yönetimi fonksiyonlarının da şirketleri dikkatli, temkinli ve tetikte olmaları için desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye, FERMA'nın risk yönetimi çözümlerinden faydalanıyor

Hancke, FERMA'nın risk yönetimi alanındaki önerilerinin Türkiye'deki temsilcileri Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) dahil olmak üzere tüm üye derneklere fayda sağlayacağını belirterek, bu önerilerin önemine vurgu yaptı.

Çalışmalarının Türkiye'deki risk yöneticileri ve şirketler için anlamlı olduğunu düşündüklerini aktaran Hancke, "Sonuçta, Türk şirketlerinin Avrupa ile ticareti çok yoğun. KRYD'nin faaliyetlerinden ve FERMA'nın çalışma gruplarında aktif olarak yer almasından memnunuz. Hiç şüphe yok ki FERMA olarak bu işi tek başımıza başaramayız. Çalışma gruplarımızda yerel risk yöneticilerine ihtiyacımız var, çünkü uzman olanlar onlar." şeklinde konuştu.

Risk yöneticileri siber risklerden endişe duyuyor

Charlotte Hedemark Hancke, geçen yıla ilişkin gerçekleştirdikleri ankette öne çıkan diğer risklerin altını çizerek, "Anket raporumuzda, risk yöneticilerimizin yüzde 53'ünden fazlasının bazı faaliyetlerinin sigortalanamaz hale gelebileceğinden endişe duyduğunu gördük. Bu, siber ve dijital alanda da geçerli olabilir." ifadelerini kullandı.

FERMA'nın bu alandaki çalışmalarını aktaran Hancke, dijital ve yapay zeka ürün sorumluluğuna ilişkin AB düzenlemelerini takip ettiklerini ve risk yöneticilerini etkileyebilecek gelişmeler hakkında üyelerini bilgilendirdiklerini söyledi.