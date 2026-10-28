Avrupa'da doğal gaz fiyatları 100 avroyu aşarak son 4 yılın zirvesini gördü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimlerin LNG sevkiyatını aksatması ve Asya'dan gelen güçlü talep nedeniyle megavatsaat başına 100 avroyu aşarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı gün içinde 101 avroya yaklaştı.

Eylül başında 70 avronun altında seyreden gaz fiyatlarındaki tırmanışta, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili ablukanın, küresel LNG arzının beşte birini sağlayan Katar'ın sevkiyatlarını savaş öncesi dönemdeki seviyesinin dörtte birine indirmesi belirleyici oldu.

Analistler, fiyatların 100 avronun üzerine çıkmasının talebi dizginlemeye yönelik hükümet müdahalelerini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik ilerleme kaydedilememesinin kış dönemi arz beklentilerini baltaladığını belirten analistler, gaz tedarikinde kesinti yaşamak istemeyen Asya'daki ithalatçıların ve stok hedeflerini yakalamaya çalışan Çin'in spot piyasadan yüksek fiyatlarla gaz alımı gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Asya'dan gelen bu sürdürülebilir talebin LNG kargolarını Avrupa'dan bu bölgeye kaydırdığını aktaran analistler, Avrupa’nın Asya ile rekabet edebilmek için fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını kaydetti.

Kış aylarının aşırı soğuk geçmesi durumunda fiyatların gelecek yılın başında megavatsaat başına 130 avroya kadar çıkabileceğini öngören analistler, kasım ayı başı için mevsim normallerinin altında tahmin edilen hava sıcaklıkları ve düşük rüzgar hızı beklentisinin, halihazırda tam olarak dolmayan depolardan gaz çekimini hızlandırma riski taşıdığını vurguladı.



