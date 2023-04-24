Avrupa'nın, piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk şirketi

Louis Vuitton markasının da içinde bulunduğu, dünyanın en büyük lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin piyasa değeri 500 milyar doları aştı. Bu rakam, Avrupalı bir şirket için kilometre taşı oldu.

24.04.2023 14:53:050
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Avrupa'nın, piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk şirketi

Hisseleri rekor kıran Fransız LVMH'nin piyasa değeri 500 milyar doları aştı. Böylece LVMH, piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu.

LVMH'nin hisseleri, Paris borsasında cuma günü 901,10 avrodan kapanırken, bugün yüzde 0,3 artışla TSİ 13.38'de 903,3 avroya ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa değeri 500 milyar avroya yaklaşan LVMH, piyasa değeri dolar cinsinden 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu.

Louis Vuitton'ın yanı sıra Celine, Kenzo, Givenchy, Christian Dior, Fend, Hennessy, Givenchy, Bulgari ve Sephora markalarının ana şirketi LVMH'nin ilk çeyrek satışları, yüzde 17 ile analist beklentilerinin iki katından fazla artış kaydetmişti. Şirketin geçen yıl gelirleri 79,2 milyar avro, karı da 21,1 milyar avro olmuştu.

Merkezi Paris'te bulunan şirket, Kovid-19 salgını sonrası seyahatlerin artmasıyla üst düzey harcamalar ve lüks mallara tutkunun arttığı Çin'de ekonominin yeniden açılmasından büyük fayda sağlıyor.

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