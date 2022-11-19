Aytemiz Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Eke getirildi

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Eke getirildi.

19.11.2022 21:14:260
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Aytemiz Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Eke getirildi

Akaryakıt sektörünün önde gelen markalarından Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'de yeni Genel Müdür Ahmet Eke oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektöründe 22 yıllık deneyime sahip olan ve Aytemiz'in kuruluş aşamasından 2020'e kadar genel müdür olarak, ardından yönetim kurulu üyesi olarak şirkette görev yapan Ahmet Eke, Aytemiz'in yeni Genel Müdürü oldu.

Ahmet Eke, 2001'de Aytemiz'de Mali Koordinatör olarak göreve başladı. Ardından Genel Müdür Yardımcısı olan Eke, 1,5 yıl Lukoil'de çalıştıktan sonra 2010'da Aytemiz Genel Müdürü oldu.

2020'den itibaren Yönetim Kurulu üyesi olarak şirkette görevini sürdüren Eke, Aytemiz-Doğan ortaklığının oluşturulması süreci de dahil olmak üzere şirketin ve markanın büyümesi yolundaki tüm aşamalarda katkılarda bulundu.

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