Aytemiz'den Capital 500 açıklaması

İş dünyasının en prestijli ve saygın araştırmalarından biri olan Capital 500, her yıl ülkemizin en büyük şirketlerini finansal büyüklüklerine göre sıralıyor ve iş dünyasındaki başarılarını, sektördeki performanslarını ortaya koyuyor. Kurumsal performansın ve Türkiye ekonomisine önemli bir katkının göstergesi niteliğindeki bu liste, şirketlerin sürdürülebilir büyüme yolculuklarında da önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

Capital 500 listesinde, şirketlerin 2024 yılı faaliyet sonuçları dikkate alınarak ve ciro büyüklüğü kriterine göre yapılan sıralamada önceki yıla göre 23 sıra birden yükselerek 28. sırada yer alan Aytemiz, finansal gücü ve Türkiye genelindeki istikrarlı büyümesiyle başarısını bir kez daha tescilledi. İstasyon sayısını geçtiğimiz yıla göre hızlı bir ivmeyle artırarak 690’a ulaşan Aytemiz, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve daha fazla müşteriye kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.

“Capital 500’deki Yerimiz, Sürdürülebilir Büyümemizin Sonucu”

Şirketin sıralamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Türkiye’nin en büyük 30 şirketi arasında yer almak, son yıllarda attığımız stratejik adımların ve ekip olarak ortaya koyduğumuz emeğin önemli çıktılarından biri. Aytemiz olarak finansal başarı kadar, yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir büyümeye odaklanan bir şirket kültürüne sahibiz. Odağımızda her zaman hizmet kalitesinin yanı sıra, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılamak yer alıyor. Değişen dünya ve tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bu doğrultuda akaryakıt sektöründe ilkleri hayata geçirmeyi bir değer olarak görüyoruz. Tüm bu ürettiğimiz değerlerin neticesinde de Türkiye’nin en büyük 28. şirketi olmamıza katkı sağlayan başta müşterilerimiz ve bayilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve Aytemiz çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum” dedi.