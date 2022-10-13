Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

13.10.2022 12:14:450
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Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca çalışını ilgilendirecek asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Bilgin, Aralık ayında asgari ücrete enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin olarak, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ortak Paylaşım Forumu’nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştirilen foruma katılan Bilgin, kayıt dışı istihdam konusuna dikkat eden şirketlere destek verileceğini de söyledi.

EYT konusunda da açıklama yapan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar için kapsamlı bir düzenleme yapılacağını ve sona yaklaşıldığını dile getirdi.


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