Bakan Kurum açıkladı: Poşet fiyatına zam var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, 2017'de başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir çevrecilik modeline dönüştüğüne dikkati çekti.

Alışverişlerde kullanılan plastik poşete zam beklentisi üzerine de konuşan Bakan Kurum, "150 bin kurum binamız sıfır atığa geçti, artık binalarımıza çöp kamyonu girmiyor. Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıyı, Depozito Yönetim Sistemiyle de göstereceğiz" dedi.

Sıfır Atık Mavi çatısı altında denizlerin artık daha temiz olduğunu kaydeden Kurum, sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak, tüm atıkları hammadde olarak kullandıklarını aktardı. 2022'de 2,8 milyon ton atığı hammadde olarak kullandıklarını ve milletin cebine gelir olarak iade ettiklerini bildiren Kurum, atıksu arıtma tesisi sayısını 1176'ya çıkardıklarını, nüfusun yüzde 90'ından fazlasına bu hizmeti verdiklerini vurguladı.

Kentsel dönüşümü terörle mücadele kadar önemli

İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını bildiren Kurum, 39 ilçede girilmedik mahalle bırakmadıklarını söyledi. Bakan Kurum, İstanbul'un her noktasına yayılan 93 bin yuvanın yenilenmesi için var güçleriyle çalıştıklarını, dönüşümü, siyaset üstü bir istiklal meselesi olarak gördüklerini belirtti. Kurum, milletvekilleri ve belediyelerle bu siyaset üstü seferberliğe, her şart ve durumda, güçlü destek vermeye mecbur olduklarını ifade etti

"Hiç kimse, depremi merkeze alacağız deyip deprem bütçesini kısamaz" ifadelerini kullanan Kurum, "Milletin hayatını ilgilendiren bu meseleyi, hiçbir şekilde erteleyemez; reklam ve algı faaliyetleriyle deprem gerçeğini gölgeleyemez. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir, her türlü siyasetin de her türlü ikbal düşüncesinin de üstündedir, üzerindedir" diye konuştu. Kurum, 2035 yılına dek Türkiye'de tek bir sağlıksız yapı bırakmayana kadar kararlılıkla çalışacaklarını dile getirdi.

Kura çekimlerimiz marta kadar tamamlanmış olacak

Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı. Türkiye olarak kendi kaynaklarımızı oluşturduk, planımızı yaptık, milletimiz bizden yeni yuvalar istedi, biz de yaptık. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yerli ve milli imkanlarımızla, büyük bir gururla başlattık. 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yerimizi halkımıza sunuyoruz. Projemize 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla, kendilerine güvenmeyen mahfillerin tamamına tarihi bir cevap veren gençlerimizin her birine, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibarıyla 22 bin 500 sayısına ulaştık. Kura çekimlerimiz 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlanmış olacak. İnşaatlarımızın başlamasıyla da inşallah özel sektörümüz de harekete geçecek, konut arzı yükselecek."

Son yıllarda, iklim değişikliği sebebiyle birçok sel ve yangın afetiyle karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Kurum, tüm afet alanlarında 45 bin konut, iş yeri, ahır, köy evini büyük oranda tamamladıklarını açıkladı.

Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı'nı güncellediklerini hatırlatan Kurum, şunları söyledi: "2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi büyük bir cesaret ve ülkemize duyduğumuz güvenle yüzde 41'e yükselttik. Sadece 2030 yılında bile 500 milyon ton emisyonu insanımızdan ve dünyamızdan uzaklaştırmış olacağız. Bu noktada, yüce Meclisimizden en büyük beklentimiz, İklim Değişikliği Kanunu'nun hazırlanmasıdır."