Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi

"Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir."

3.02.2023 11:46:040
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir" ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonda kasımda başlayan düşüş eğiliminin ocakta da sürdüğüne dikkati çeken Bakan Nebati, aralıkta yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonunun, ocakta yüzde 57,68 seviyesine gerilediğini belirtti.

Nebati, şunları kaydetti: "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Selçuk Yaşar Ödülü sahibini buluyor

Selçuk Yaşar Ödülü sahibini buluyor

Küresel gıda fiyatları düşüşünü 10. aya taşıdı

Küresel gıda fiyatları düşüşünü 10. aya taşıdı

Enflasyon sepeti güncellendi: 1 ürün girdi, 6 ürün çıktı

Enflasyon sepeti güncellendi: 1 ürün girdi, 6 ürün çıktı

Otomobilde 2022'nin favorileri belli oldu: Fiat ve beyaz

Otomobilde 2022'nin favorileri belli oldu: Fiat ve beyaz

Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi

Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi

Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Yorum Yaz