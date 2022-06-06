Bakan Nebati: Gelir arttırıcı tüm tedbirleri alacağız

Bakan Nebati, "Bundan sonraki süreçte emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" açıklaması yaptı.

6.06.2022 16:31:000
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Nebati: Gelir arttırıcı tüm tedbirleri alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdiklerini belirterek, "Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi politikalarının esasının yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve bunun getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmak olduğunu vurguladı.

Ekonomi politikalarının tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmedikleri temel konulardan birinin de dar ve sabit gelirli vatandaşların gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi şekilde hayata geçirmek olduğuna işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik. Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2022 Haziran başlıkları

Capital 2022 Haziran başlıkları

Capital 2022 Mayıs başlıkları

Capital 2022 Mayıs başlıkları

Dijital dönüşüm fırsatı sunuyoruz

Dijital dönüşüm fırsatı sunuyoruz

Capital 2022 Nisan başlıkları

Capital 2022 Nisan başlıkları

Capital 2022 Mart başlıkları

Capital 2022 Mart başlıkları

Capital 2022 Şubat başlıkları

Capital 2022 Şubat başlıkları

Yorum Yaz