Bakan Nebati'den kara liste iddialarına yanıt: Söz konusu değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

21.11.2022 09:30:120
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Nebati'den kara liste iddialarına yanıt: Söz konusu değildir

Bakan Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından kara para soruşturması iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.

Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır.

FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir.

Bildiride, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir.

Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir.

Ayrıca ülkemizin, özel önem atfedilen ve “Big 6” olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.

Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir.

Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir.

Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fitch Ratings'ten ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı

Fitch Ratings'ten ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı

İş yorgunluğuna mola vermek için 5 güzel bahane

İş yorgunluğuna mola vermek için 5 güzel bahane

Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması imzalandı

Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması imzalandı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

Tarımsal girdi enflasyonu rekor yeniledi

Tarımsal girdi enflasyonu rekor yeniledi

Bakan Nebati'den kara liste iddialarına yanıt: Söz konusu değildir

Bakan Nebati'den kara liste iddialarına yanıt: Söz konusu değildir

Yorum Yaz