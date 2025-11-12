Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

12.11.2025 13:04:270
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini beklediklerini bildirerek, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız" ifadesini kullandı.

Eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, "Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Doğrudan yatırımlar son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı"

Şimşek, dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 oldu. Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın 9 ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar oldu. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla, sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız."





Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye’nin elektrik-elektronik ihracatı 10 ayda rekor kırdı

Türkiye’nin elektrik-elektronik ihracatı 10 ayda rekor kırdı

Vodafone Türkiye ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

TÜİK dış ticaret endekslerine ait Eylül ayı sonuçlarını açıkladı

TÜİK dış ticaret endekslerine ait Eylül ayı sonuçlarını açıkladı

Cari İşlemler Dengesi Eylül'de de fazla verdi

Cari İşlemler Dengesi Eylül'de de fazla verdi

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Kasım 2025)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Kasım 2025)

Turkcell Google ile stratejik iş birliğini duyurdu: Ne anlama geliyor?

Turkcell Google ile stratejik iş birliğini duyurdu: Ne anlama geliyor?

Yorum Yaz